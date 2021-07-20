阿伯搶鮭魚急喊「我的」！見店員補貨又變心 結局惹火網
防疫期間，許多人為了長期待在家中防疫，都會去超市、賣場採買大量食材、乾糧等。不過，就有網友抱怨，她遇到一位老先生搶買冷凍鮭魚，結果店員補完貨後，老先生竟做出一個舉動，讓她看了當場傻眼，貼文一出，也引起熱烈討論。
編輯中心/綜合報導
2021-07-20 10:40:49
原PO在《爆怨2公社》表示，她日前和媽媽到量販店採買食材，因為剛好遇到特賣會，所以有很多人一窩蜂地搶商品，而媽媽正伸手要拿冷凍鮭魚時，旁邊的老先生卻激動大喊「這些我先看到的…我要！」所幸店員立刻說「沒關係，等一下我再去冷凍庫拿給你們，不用搶」，於是兩人就在原地等待。
然而，店員補完貨之後，老先生卻把剛剛搶的鮭魚放回架上，改拿新上架的鮭魚，甚至還說「覺得剛拿出來的比較好」，這讓她氣炸直呼「那剛剛就讓我們就好了啊！真的覺得很傻眼！有人遇過這種人嗎？」
貼文曝光後，網友也紛紛回應，「我們做市場這種人很多，更奇葩的都有」、「所以從冷凍庫拿出來等於剛殺一樣新鮮的意思？」、「忍一時越想越氣，所以我一律建議不要理他，直接買走店員拿出來的貨品」、「這樣給人的感覺真的很差」、「真的蠻自私的欸…」、「可以補一句話，咦？剛剛的製造日期比較新」、「覺得別人的都比較好吧，傻眼」。（編輯：許智超）