批高端通過EUA過程黑箱　江啟臣赴北檢按鈴申告

衛福部食藥署昨（19）日完成專家審查會議，通過高端新冠肺炎疫苗緊急授權（EUA）申請，允許專案製造。國民黨主席江啟臣、黨團總召費鴻泰、書記長鄭麗文、首席副書記長陳玉珍、國民黨考紀會主委葉慶元主委今（20）日上午赴台北地檢署按鈴申告，衛福部、食藥署官員在高端疫苗還未進行第三期試驗以及目前有國際疫苗、沒有急迫性的前提下，仍啟動緊急授權審查，強度關山，恐構成貪污治罪條例的特別圖利罪。
記者余祥／台北報導
2021-07-20 12:02:04｜2021-07-20 12:11:49
江啟臣說，他們支持國產疫苗，但是是安全、有效、國際認證的疫苗，高端疫苗二期試驗是否完成都還不清楚，更別說是三期試驗，台灣的國產疫苗EUA審查完全黑箱作業，且標準是世界最低。
江啟臣指出，其他主流疫苗的EUA審查過程，都是全程公開、透明，包括參與人員、與會人意見等都公開，但昨日的審查大家完全不清楚過程是什麼；標準世界最低，大概是全世界首次這樣做，連美國總統川普都不敢做的事，總統蔡英文做到了。
國民黨委任律師、考紀會主委葉慶元則說，貪污治罪條例中講的很清楚，公務員對主管事務圖利第三人，就構成貪污，本案衛福部、食藥署負責藥品的審核事項，但卻在高端還沒有三期試驗完成，目前有國際疫苗也沒有急迫性，卻仍然啟動緊急授權審查，企圖強度關山，是否構成貪污治罪條例的特別圖利罪可受公評，也需要檢調調查。