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衝好市多塞滿推車！男一進停車場驚醒　客全認了：會忘記

▲有網友到好市多採購了一整台推車的商品，但當他一進到停車場後，瞬間臉綠直呼「結帳完才想到！」（示意圖／記者楊智傑攝）
▲有網友到好市多採購了一整台推車的商品，但當他一進到停車場後，瞬間臉綠直呼「結帳完才想到！」（示意圖／記者楊智傑攝）

編輯中心/綜合報導

2021-07-20 12:52:54

美式大賣場「好市多」近年來吸引不少消費者，其商品種類琳瑯滿目，且價格經濟實惠，因而深受民眾喜愛。不過，就有一名網友到賣場採購了整台購物車的商品，但當他進到停車場後，瞬間臉綠直呼「結帳完才想到！」

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原PO於臉書社團《爆廢公社二館》上貼出一張到好市多剛採購完的照片，只見購物車內放滿了不少商品，甚至還有許多瓶瓶罐罐的飲品。然而當他一走進停車場後，才意外想起和友人是騎著重機來逛街，瞬間崩潰直喊「結帳完才想到今天騎兩輪轎車出門！」

▲網友到好市多採買了一整個購物車的商品後，才想到是騎著重機來賣場。（圖／翻攝爆廢公社二館臉書）
▲網友到好市多採買了一整個購物車的商品後，才想到是騎著重機來賣場。（圖／翻攝爆廢公社二館臉書）
貼文曝光後，至今已有超過5千人按讚，不少網友紛紛笑翻留言「全車辦理退貨，或請好市多幫你宅配，哈哈哈哈」、「好市多的快樂與憂愁」、「再回去賣場買彈力鉤繩以及物品裝紙箱，然後綁在後座載回家就好。」、「這很難嗎。看旁邊有沒有賣車的，趕快買一台車不就好了」、「一個人傻了就算了！兩個一起傻就真的…..傻眼了！」

甚至有過來人分享類似經歷，「我也做過這種事，結果整車寄放服務台….回家換車來載」、「我之前也這樣，逛買逛買，會忘記一切」、「很像我們之前，沒開車就去好市多會很悲劇」、「叫計程車，我上次有過經驗...買太開心了」、「這種事情我做過，忘了騎車來的，蠻後悔幹嘛失心瘋買那麼多東西」、「我曾這樣欸，推車上全部叫計程車送回家，我自己騎車回家」。（編輯：陳雅雲）

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