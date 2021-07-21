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影／街訪加拿大人推廣台灣　小鮮肉竟對台灣歷史超了解！

▲加拿大民眾對台灣歷史相當了解，讓許多網友十分意外。（圖／Tan Tv/三語家庭 授權）
▲加拿大民眾對台灣歷史相當了解，讓許多網友十分意外。（圖／Tan Tv/三語家庭 授權）

影像中心/綜合報導

2021-07-21 10:00:00

加拿大YouTuber飛利浦與家人一起經營YouTube頻道「Tan TV/三語家庭」，由於姊夫是台灣人，頻道時常分享推廣台灣文化給外國人的有趣影片；先前飛利浦至街頭訪問加拿大人，並將台灣推廣給更多外國人。近期其中一集的影片中，大多民眾對於台灣的認識不深，但其中一名加拿大小鮮肉卻對台灣歷史瞭若指掌？網友紛紛大讚他的回應展現民主素養。

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▲ MIT電子產品揚名國際。（圖／Tan Tv/三語家庭 授權）
影片中飛利浦分享台灣點心「沙其馬」請民眾試吃之外，也依序詢問他們對台灣的印象，並給予正確的知識與觀念。但令網友們感到意外的是，如今已不少人知道台灣奶茶、MIT產品、亞洲第一個同性婚姻合法國家、防疫模範生等，關於台灣在國際上發光的事蹟，這讓不少網友感到欣慰。

 

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▲ 台灣零食被路人指出吃起來口感像是海綿。（圖／Tan Tv/三語家庭 授權）
 

更令網友吃驚的是，某位小鮮肉竟對台灣歷史十分清楚！經了解才曉得該名民眾，在大學曾研讀過許多台灣歷史的課程，從蔣介石政府遷台，乃至近期台海局勢、台美中等國際政局情勢都了解頗深，這讓許多台灣網友感到相當意外。其中回應「台灣到底是不是中國的一部分」，他則展現民主素養回應「這問題應該要由台灣人民來決定」。

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▲ 路人聽見台灣有許多好山好水，愛好大自然的他笑說：世界末日要逃到台灣。（圖／Tan Tv/三語家庭 授權）
影片曝光後，網友紛紛感謝「Tan TV/三語家庭」不斷向外國人推廣台灣，留言表示：「台灣有你們真好 . 辛苦你們了」、「紅外套小哥太了解台灣了，有認真上課」、「紅外套男子好厲害，尤其最後充分表現他的民主素養」、「居然會選修台灣的歷史，這應該是很冷門的課吧」（影音編輯：謝美伶）

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▲ 訪問展現民主素養，令不少台灣網友大讚。（圖／Tan Tv/三語家庭 授權）
▶ 感謝授權：Tan TV/三語家庭
完整影片：https://youtu.be/IMDPAaTrimI

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