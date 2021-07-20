面試被問「你的弱點」該怎回答？網揭正解：台積電也會問
面試是求職時非常重要的一個環節，除了詢問工作相關的問題，為了找到最適合的人選，有時也會問求職者一些比較私人的題目，比如不少求職者在面試時，都曾被問過「你的弱點是什麼」這個問題。就有網友好奇表示，面試官問這題時「到底想聽到什麼答案？」文章發佈後不少過來人點破背後原因，大方分享自身經驗。
編輯中心/綜合報導
2021-07-20 14:35:05
有網友在PTT發文表示，面試經典題「你的缺點是什麼」該怎麼回答？原PO接著提出3種可能回答方向，第一是假缺點真優點，比如說自己「做事太認真了」；第二種是說已改善的缺點，像是「以前對某領域不熟，但現在已經改善很多了」；最後是誠實告知，比如「我不擅於人際溝通」。但原PO苦惱覺得3種回答都不對，不禁請教大家「HR到底想聽到什麼答案？」
問題一出引發熱議，網友紛紛留言回覆說「很多時候是一體兩面，我都說我的弱點其實來自優點，接著就從優點的另一面舉例描述來回答」、「這個答案就是不要太誠實」、「我也被問過耶，我講我不懂得拒絕別人，會無條件答應幫忙」、「你換位思考就知道答案」、「可以誠實說缺點，但像容易遲到、拖延症之類的絕對不行」。
另外更有網友指出，「台積面試就會問啊，測試你的表述能力而已，網路上很多公版可以回答」、「考官根本沒有想聽你回答，只是看你的反應而已」。其實面試被問到經典考題該怎麼回答的討論歷久不衰，之前就有網友指出，「其實我覺得面試者不是想得到什麼多好聽的答案，而是要從這個問題中，講出讓人覺得你有做功課」、「想知道的是你在面對問題的時候的反應，況且這種基本的問題面試者都沒有準備好的話，怎麼信任你真的能做好工作」。（編輯：倪浩軒）