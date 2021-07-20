河堤驚見阿伯跌倒！她愣「為何沒人敢扶」　網曝2點苦勸

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然而，婆婆們卻用腰痛、脊椎受傷等理由回絕，讓她相當火大。幸好有另一名路人經過，合力將阿伯扶到一旁休息。她也透露，阿伯喘很快、有點擦挫傷、指甲流血，可是仍堅持不叫救護車，後來剛好遇到阿伯的姊姊，她觀察了一下阿伯，發覺沒事便離開了。
原PO猜測，阿婆們或許是因為疫情的關係，才不敢伸出援手，雖然自己也會害怕，但她無法眼睜睜看到阿伯繼續趴著，最後也忍不住問「如果是你，你會扶嗎？還是直接叫救護車，還是跟阿婆一樣？」
許多網友看完也紛紛回應，「當然扶他，再狂噴消毒」、「我會扶，然後看狀況要不要叫救護車」、「疫情讓冷漠變的合理化」、「先報警，然後在自己能力範圍該做什麼處置就做」，但也有不少人點出黑暗面，「有時候不是不願意幫忙，而是有太多案例公親變事主，幫助者變成加害人」、「只怕他的家屬不懂感謝就算了，還變相指責你」、「先報警叫救護車，拍張照、做證據，免得被反咬一口」。
另外，有從事醫護的網友提醒，「千萬不要移動傷者」，「盡量不要把傷者拉起來喔」、「如果真的是重摔真的不該移動患者，要叫救護車等醫護人員評估，避免2次傷害」、「跟車禍一樣，不要移動傷者，除非是醫護人員，知道他的傷勢，就打119給專業的來處理」、「盡量不要把傷者扶起，直接叫救護車就好」。（編輯：許智超）
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