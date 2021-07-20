東南亞國家急購BNT　因中國製疫苗效力有爭議

根據四方報報導，東南亞疫情延燒，最嚴重的印尼不但成為全球第三確診數最高的國家，醫療體系面臨崩潰邊緣，確診數不斷上升、死亡人數已達全球第三高，即便雅加達當局在3日就宣布多城封城兩週，然而卻未見成效，醫療體系不堪負荷、全國氧氣瓶缺乏導致許多病患缺氧身亡，甚至連當地殯葬業已無暇應付更多的死者。而菲律賓、泰國、越南和馬來西亞的狀況也不樂觀，一開始都有採用中國科興疫苗的東南亞國家，正積極採購西方疫苗，期盼能突破疫情困境。





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據悉，2021年上半年，最晚接受中國科興疫苗的是越南，其他東南亞國家都在中國積極推廣科型疫苗之下，開始使用。印尼和菲律賓主要使用中國科興疫苗，馬來西亞則採用中國科興和輝瑞／BNT疫苗。





中國產疫苗的效用引發亞洲各國的疑慮，而普遍接受中國疫苗的東南亞國家更出現許多打疫苗仍確診或死亡的案例。印尼一個醫護人員工會表示，今年2月至6月期間，最少有20名醫生和10名護士在完成新冠疫苗接種後死亡。印尼當局已決定，在上周宣布會給已接種科興疫苗的第一線醫護人員再接種莫德納。根據BBC報導，泰國宣佈改變其疫苗政策，未來泰國民眾將混合注射科興和阿斯利康（AstraZeneca）疫苗，而不是完整接種兩劑科興。已經完全接種了科興疫苗的醫療工作者也將得到一種不同的疫苗，以加強效果。





面對Delta病毒入侵導致的疫情惡化狀況，東南亞各國都決定要改尋求西方疫苗。印尼和馬來西亞於近期表示，已向輝瑞和BNT訂購數千萬劑疫苗，預計下半年到貨。菲律賓政府表示，未來幾個月將陸續到貨數百萬劑莫德納和輝瑞／BNT疫苗。





馬來西亞衛生部則在15日宣布，等到科興疫苗的供應結束後就會停止施打，改讓民眾接種輝瑞(Pfizer-BioNTech)疫苗。綜合《路透社》、《海峽時報》等外媒報導，有關中國科興疫苗的效力近日倍受質疑，馬國衛生部長巴峇(Adham Baba)表示，在馬來西亞取得的1600萬劑科興疫苗中，已經使用了一半，剩下的一半則會讓首劑已打過科興的人，用於第2劑接種。馬來西亞是東南亞感染率最高的國家之一，但同時也是疫苗接種率最高的國家之一，其3200萬人口中，已約有26%至少接種過1劑疫苗、12%的國民完整接種。





而新加坡政府則完全沒有將施打過科興疫苗的人列入「已接種類別」，新加坡衛生部長表示：「目前沒有醫療和科學數據去建立中國科興疫苗在感染和對抗Delta病毒上的效力。」新加坡的疫情控制穩定，第一劑疫苗已接種人數有7成，完整接種2劑的人口則有4成。不過，最近發生外籍陪酒女群聚感染案，打破過去10個月的本土確診數單日紀錄。





針對中國疫苗的有效性，香港大學的流行病學家高本恩（Benjamin Cowling）教授則指出，在預防新冠肺炎感染方面，沒有一種疫苗是完全有效的。儘管中國疫苗「不是100%有效，但仍挽救了許多生命」。





台灣兩家電子大廠台積電、鴻海在12日宣佈與中國上海復星及裕利醫藥簽署四方合約，確認採購1000萬劑BNT疫苗，由兩家公司出資購買各500萬劑捐給台政府，預計最快九月底抵台。上海復星醫藥集團也在11日晚發佈公告，宣佈了這筆交易。從東南亞到台灣，都殷切期盼輝瑞BNT或莫德納的到來。





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