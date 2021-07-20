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天氣再熱也不吹冷氣？「暗黑理由」曝　眾認了：乾脆拆掉

▲現在疫情期間多數人都待在家，加上夏天來臨，高溫不斷，不少人都會開啟冷氣來涼爽一下。（圖／NOWnews攝影中心）
▲現在疫情期間多數人都待在家，加上夏天來臨，高溫不斷，不少人都會開啟冷氣來涼爽一下。（圖／NOWnews攝影中心）

編輯中心/綜合報導

2021-07-20 15:36:40｜2021-07-20 15:44:52

夏日天氣炎熱，不少人都已開啟家中的冷氣來吹，不過長時間吹下來的話，電費也是相當驚人的。近日，就有網友討論「有人跟我一樣租屋族不敢開冷氣的嗎？其原因曝光之後，引發廣大迴響，不少人直呼「真的乾脆直接拆掉」。

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原PO在PTT貼文指出「最近因為疫情關係幾乎都待在家裡工作了，以前還有公司的冷氣可以吹，現在在家辦公一度電5.5塊，想到要自己付電費帳單...冷氣還是省著點開，有盡量穿的寬鬆透氣，但這陣子真的太熱又一直流汗，整個熱氣都悶住，就算開了電扇還是一樣很悶熱，想問問有人跟我一樣嗎? 好困擾啊！」

▲現在疫情期間多數人都待在家，加上夏天來臨，高溫不斷，不少人都會開啟冷氣來涼爽一下。（圖／記者張嘉哲攝）
▲現在疫情期間多數人都待在家，加上夏天來臨，高溫不斷，不少人都會開啟冷氣來涼爽一下。（圖／記者張嘉哲攝）
貼文一出，網友紛紛回應「5.5+1＝＝真的好熱啊」、「如果遇到變頻的只能勉強開，遇到窗型的，一度5.5就去世了」、「5.5真的很靠X」、「租屋很多都5元起跳....真的不敢開冷氣」、「房東80%都很扯，故意用定頻，然後電費不照著台電公告價格收...」、「我也是，但是我電費一度6.3，不敢開」、「電費一度5.7+定頻舊冷氣，所以整年不敢開」、「一度5.5真的很痛苦，不能開的冷氣乾脆請人拆掉」、「同事也是這電價，WFH一個月3000元」。

不過，也有網友建議「找台水台電的房子租吧，我6月幾乎整天開冷氣，有時候超過72小時沒關，包含冷氣進去一個月約120度，電費不到500元一個月」、「我還是有開，但我開28度，比較節能」、「我是27、28度搭配電風扇，比較省，但還是比台電計價的還貴」。（編輯：張嘉哲）

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