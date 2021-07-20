聽障者求職沒成功！主管苦嘆「幫不了」 失敗原因全搖頭
新型冠狀病毒（COVID-19）疫情持續延燒，同時也衝擊全球產業，讓不少人面臨失業。近日，就有網友分享，他遇到一名聽障人士來面試，並說明自己失業三個月，還要養小孩，於是他請對方提供履歷，沒想到接下來的一句話，讓他當場傻眼，貼文也引起熱議。
編輯中心/綜合報導
2021-07-20 17:45:47
原PO在《爆廢公社公開版》表示，自己是海鮮餐廳的主管，日前收到一名面試者的私訊，寫道「我是聽障人可以接受嗎？我已經3個月找不到工作，我還有小孩要養」，他了解面試者的處境後，便請對方提供履歷，但得到的回應卻是「…懶得寫，算了謝謝」。
面對這樣的態度，原PO也無奈的說「可憐之人必有可恨之處，想幫也幫不了，這種沒錢生活剛好而已，我都賣命在賺錢了，不要因為自己有缺陷就要別人同情，自己的人生請自己努力」。
貼文曝光後，網友也傻眼直呼，「連履歷都懶得寫，這種態度也難怪找不到」、「這種態度找工作怎麼做事」、「傻眼 ，居然回這種話」、「懶就是自己的問題了」、「請他不要侮辱聽障的人…聽障的人找工作真的很不容易」、「他應該沒有很積極想找工作，我也聽障，但每次要去面試我都會帶自備履歷表」、「這真的想幫也幫不了」。（編輯：許智超）