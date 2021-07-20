726降為二級？侯友宜：靠微解封慢慢來調整

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侯友宜今日在新北的防疫應變會議上指出，看到新北的疫情有效控制，但社區仍藏有少部分的隱形傳播鏈，面對疫情須學會謙卑、戒慎恐懼，不管場館有無開放，小心翼翼的落實防疫、做好充分的準備；尤其在三級警戒內，要更嚴格的看待，大家一起努力把防疫做好，確保疫情不會因為稍有疏忽而上揚。
至於農曆7月快到，如果26日順利降為二級警戒，請問是否會有社區普渡的指引？宮廟是否微解封？民政局長柯慶忠表示，若降為二級警戒，宗教活動的人數不超過「室外500人或室內100人」，不提供擲筊、籤筒供民眾共同使用，民眾入內應全程配戴口罩、實聯制、量額溫及手部的消毒。
柯慶忠說，普渡、法會、禮拜、彌撒是可以進行，但祈福平安餐請改以「餐盒」或「便當」等方式外帶發放，禁止以桌餐共食；此外，跨縣市遶境、進香、放水燈等動態的宗教活動，暫不開放，並呼籲市民若三級警戒降為二級的話，進出宮廟還是要遵照相關防疫的規定與指引。
侯友宜補充，疫情緩緩的下降當中，不管是否降為二級，面對疫情一定要戒慎恐懼，從三級警戒降為二級警戒的過程中，是逐步、逐步的解封；在二級警戒與三級警戒的當中，如何找到一個更適合控制疫情的方式，慢慢往下走，讓疫情不會隨時、隨刻的反撲，這才是最重要。
侯友宜強調，不管是宮廟或相關的活動，是否會很快速的開放，新北都會滾動式的檢討，任何的開放，都會做好配套的措施與指引，落實防疫後才會逐漸、逐漸的開放；目前還是三級警戒中，到26日的這6天期間，疫情還是會有變化，中央與地方必須把防疫做好，靠微解封慢慢來調整，把疫情控制好。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。