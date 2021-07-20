林義傑曝選手炸鍋關鍵　藍委預告修法：體壇應全面改革

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林義傑認為，如果體育署還是放任協會以「無名契約」非典型契約模式，來做單方面「意見調查表」替代「奧運代表委任契約」，而忽略選手與協會、體育署3方的權利義務，這件事永遠都會存在，而且每４年就會循環一次。
林舉例，在台灣每4年能夠代表參加奧運的選手，在我國人口數上是非常特殊的人，如果跟法官人數比起來要少數倍，當法官都能在《憲法》的保護下行使權力時，「運動員是說的使命工作，難道不比法官神聖的司法獨立性？」他認為，台灣《體育法》需要一個正式的「奧運代表委任契約」，運動員也該在被保護的情況下行使權力。
針對林義傑的分析，國民黨立委林奕華20日受訪表示，目前我國的運動選手沒有任何專法保障，本次東奧並非個案，過去類似事件層出不窮，長年來在體育賽事上，政府沒把選手當作真正的主角，在照顧選手生活起居、訓練安排卻不夠到位，反而出席官員往往成為關注焦點。
林奕華強調，長年培養出可以代表國家的選手非常不容易，下個會期應針對整個運動體系，包含國訓中心教練薪資提升、校隊選手培育環境等，必須就整體規劃出策略性的方針，而非走一步檢討一步，才會讓我國體育人才獲得更多、更全面的照顧。
立委洪孟楷則表示，政黨始終會輪替，但體育等同國力，政府對於體育選手保障確實有待加強。行政院體育委員會於2013年1月被降編改組為教育部體育署，可見體育未受應有的重視。洪指出，他已於上個會期提出「運動發展部組織法」草案，欲將整個台灣體育的餅擴大。
另外，洪孟楷強調， 根據110 年度體育署公務預算案，在僅編列有 121名預算員額下，尚大幅比起地方直轄市如以台北市體育局預算員額 225人為例，竟還再少超過百人之多，顯見規模與位階皆不足堪用。
洪指出，他非常支持選手組成公會，讓組織任務走向法制化，更應藉由體育署的改制升格，發揮對內體育運動政策之革新功效，落實對外各類項目在奧運、世錦賽、亞運及亞錦賽等密集國際賽事上。
此外，立委李德維也提出，除了體壇選手，台灣藝文界人才也應獲得保障與協助，在新的會期，他將研究各國方案，提出相關法案，並針對各項國際高水平之體育賽事，協助我國選手參與。
李德維批評，此次東奧事件令人十分匪夷所思，因朝野立委已三令五聲地向教育部要求照顧選手，總統蔡英文、閣揆蘇貞昌、教育部長潘文忠等人更再三保證會安排妥當，不料尚未沒踏入日本國門就出了這樣的包，可見官員實在太輕忽，壓根沒有把選手當一回事。他表示，盼未來體育及藝文界能走向制度化、法制化，給予國內人才應有的保障。