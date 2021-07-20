OL月薪36K！遭潑冷水「在台北是低收」 眾見1條件喊大贏
多數人努力打拼爭取高薪，就是為了擁有更好的生活品質。不過就有一位住在台北的OL，換了一份月薪36K的新工作，卻遭到前公司的同事潑冷水「這薪水在台北是低收」，然而完整過程曝光，不少網友反倒認為原PO擁有的「1條件」早就樂勝其他同事。
編輯中心/綜合報導
2021-07-20 18:39:41
原PO在論壇Dcard上發文提到，「我是文組畢業，出社會後都做行政工作，最近剛換新工作，性質也差不多，月薪變成3萬6，目前住在家裡，每個月給家裡5千生活費」。
不料原PO到前公司整理東西時，與前同事們閒聊換工作的相關資訊，卻有一位同事潑了冷水「在台北薪水低於4萬都是低收入，4萬到6萬是中間，6萬以上才算高收入」，這讓原PO相當困惑「請問在台北工作大家，真的是這樣嗎？」
完整過程曝光後，立刻掀起網友討論，「整體看不是低收入，但假設需要租房或其他開銷，就會過很像低收入」、「台北人住台北，這種收入就沒差啊，如果是租屋北漂，沒5萬都很難受」、「你住家裡，36K很好了，要租屋的就算薪水46K，都沒妳爽」、「住家裡贏很多啊，我光房租就1萬多了，在台北月薪沒65000以上真的很難活」、「要比的話比不完，我認為夠用可以存到錢就好」。（編輯：潘毅）