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烟花颱風來襲　林右昌： 23、24日預約施打疫苗延期

▲基隆市長林右昌指出，由於烟花颱風可能在本週來襲，原本透過預約平台在7月23、24日施打疫苗的時段都將取消。（圖／基隆市政府提供）
▲基隆市長林右昌指出，由於烟花颱風可能在本週來襲，原本透過預約平台在7月23、24日施打疫苗的時段都將取消。（圖／基隆市政府提供）

記者陳志仁／基隆報導

2021-07-20 19:45:55

基隆市長林右昌今（20）日在線上記者會上，說明3名確診個案疫調的公共場所活動史，強調是基隆與台北市資訊快速溝通交換的良好防疫案例；此外，由於烟花颱風可能來襲，原本透過預約平台在7月23、24日施打疫苗的時段將取消，改為7月25日至29日。

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▲基隆市公布案15538公共場所活動史。（圖／基隆市政府提供）
▲基隆市公布案15538公共場所活動史。（圖／基隆市政府提供）
林右昌表示，案15538是30多歲的富邦人壽業務員，也是台北指標個案15515的接觸者，目前已收治基隆長庚醫院，並匡列132人進行PCR篩檢、擴大匡列184人進行快篩；至於案15539是15538的客戶，台北市重慶南路補習班的30多歲員工，其配偶15540是台北市松山區戶政事務所的20多歲員工，2人都已收治在部立基隆醫院，職場部分由台北市匡列。

▲基隆市公布案15540公共場所活動史。（圖／基隆市政府提供）
▲基隆市公布案15540公共場所活動史。（圖／基隆市政府提供）
林右昌說，案15540確診後，立即通報台北市工作職場的長官，而基隆在19日上午也從醫療端接獲訊息，並即刻展開疫調，很感謝台北市政府在19日中午來關切確認，雙方彼此交換資訊，晚間完成完整疫調後，上傳系統並同步通知台北區管中心轉台北市衛生局；這是一次資訊快速溝通交換的良好案例，會繼續跟台北市合作阻斷傳播鏈，把疫情控制住。

林右昌指出，由於烟花颱風可能在本週來襲，原本透過預約平台在7月23、24日施打疫苗的時段都將取消，預約施打的時間改為7月25日至29日，請市民朋友注意；此外，市府在防疫同時，也會加強防颱整備工作。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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