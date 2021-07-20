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網購二手書！客一打開掉出「百元鈔」　眾見真相讚：暖心

▲有網友購買二手書，一打開卻從中掉出1張百元鈔與紙條，過程曝光更讓不少人大讚賣家「實在佛心」。（圖／翻攝Pexels）
▲有網友購買二手書，一打開卻從中掉出1張百元鈔與紙條，過程曝光更讓不少人大讚賣家「實在佛心」。（圖／翻攝Pexels）

編輯中心/綜合報導

2021-07-20 20:00:28

受到疫情影響，不少民眾也改用網購來買東西，但也因此無法掌握商品的真實狀況。不過就有網友購買二手書，一打開卻從中掉出1張百元鈔與紙條，過程曝光更讓不少網友大讚賣家「實在佛心」。

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原PO在論壇Dcard上發文提到，「我之前在購物平台上買一本100塊的二手書，也相當理解二手書多少會有痕跡，只要不影響閱讀我都可以接受。沒想到打開包裹後，卻發現裡面有一張百元鈔跟紙條」。

▲原PO收到賣家隨數送來的百元退款，最終也決定將錢捐出去。（圖／翻攝Dcard）
▲原PO收到賣家隨數送來的百元退款，最終也決定將錢捐出去。（圖／翻攝Dcard）
原來這位二手書商在寄貨之前，發現這本書已經受潮，雖不影響閱讀，但經理仍決定將書寄出，並隨書退款全額。這讓原PO不禁讚嘆「第一次遇到這種良心賣家，但買東西付錢是應該的，這退款是小小的意外之財，我會把這100元捐出去」。

不少網友看完整個過程後，紛紛讚賞買賣雙方「賣家真的太佛了吧，其實含運100，平台抽成後書本實際只能收到40，退你100，不含手續費賣家至少倒貼60」、「老闆還倒貼，因為還要扣手續費」、「簡單來說 賣家這是免運送你看耶，希望他一生健康平安，真的很有良心」、「這已經不是良心賣家了，這是超佛佛佛佛心」、「賣家人太好，原PO的心態也很正確，讓這1百塊的善意傳遞下去吧」。（編輯：潘毅）

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