買人生首台筆電！她一測發現「2數字異常」：店家不老實

跟桌機相比，筆電更加輕巧方便，可以攜帶出門，對於上班族或學生而言，在做報告或作業時總會用得上。然而，一名女大生就發文透露，自己在3C商場購入人生第一台筆電，怎料，回家測試後驚見「2數字異常高」，這讓她當下超傻眼，不禁怒轟「不老實的店家」。

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原PO在《Dcard》表示，自己去（2020）年5月底到3C商場買筆電，沒想到回家用「線上免費硬碟檢測工具」來測試，不到1分鐘下載好了程式，立馬執行測試，結果竟出現了不尋常的數字，上頭寫著「

已用次數總計89次、已用時間總計511小時

」，而對於剛買的新機出現如此誇張的數字根本不合裡，這讓原PO不禁直呼「根本是一台樣品機啊！」

▲女大生透露，她在3C商場購入人生第一台筆電，怎料，回家用「線上免費硬碟檢測工具」測試後驚見「已用次數總計89次、已用時間總計511小時」。（圖／翻攝自Dcard）

▲原PO表示，筆電本身也有擦傷。（圖／翻攝自Dcard）

不僅如此，原PO進一步仔細查看更發現， 筆電本身也有擦傷，底部的膠條一邊翹翹的，一邊長度甚至不合凹槽！她並無奈嘆道「當下沒有徹頭徹尾詳細的檢查，自己也需要負責，而那時現場因需加裝一顆16G記憶體，所以胖胖戴眼鏡的店員說過一個小時再回來取（然後在第一次買筆電的情況下，沒意識到現場場拆封這步驟非常重要！）對！店家並未現場拆封筆電給我們看…我們也疏忽了。」

事後，原PO也向店家反應，不過，對方聽到她想退貨，語氣便按耐不住有些惱羞，第一時間店員一直迴避， 直到最後才解釋「同事說拿錯機子」，這讓原PO購物體驗極差，並提醒大家「買新的電腦不妨利用線上免費的程式， 花個一分鐘測試一下」，更重要的是，一定要現場親眼看到電腦拆封，「避免遇到這種不老實的店家！」

▲從圖片可見，筆電膠條其中一邊長度不合凹槽。（圖／翻攝自Dcard）

貼文曝光，網友隨即議論紛紛「我比較不在意硬碟，那不太影響你未來使用，但是外觀上那個就很有問題，比較像是把有人退貨的賣給你」、「我都要求親自檢查封條再親手拆封，另外帶走前先從裝置管理員看內容物是否一樣。」「我買筆電時，整箱新的原封不動搬來我面前確認是新的，對點內容物！」「那個軟體檢測不準好嗎，看看就好，放心不是二手硬碟」、「好壞喔！怎麼可以這樣」、「真的有時候功課要做好，電腦一定要當下檢查，花得安心自己也安心」。（編輯：許苡晴）