手搖飲最愛加啥料？內行傳授「超對味組合」：喝過回不去

台灣飲料店林立，無論春夏秋冬，許多人都喜歡在吃飯時來一杯，或是飯後滿足一下味蕾。然而，有網友就好奇在PTT詢問大家「手搖飲最喜歡加什麼配料？」釣出許多行家傳授「超對味組合」，有網友甚至直呼「喝過就回不去」。

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原PO在PTT Drink板以「

你們都加什麼料？

」為題發文，他表示，飲料店有許多加料的選項，常見的有波霸、珍珠、仙草凍、椰果、咖啡凍、布丁（又分商業布丁及店家自製）、寒天、愛玉、粉條與蘆薈等，他並好奇「大家都怎麼選擇呢？」同時透露「我自己奶茶偏向珍珠，水果茶則是寒天、椰果為主。」

▲有網友發文詢問大家「手搖飲最喜歡加什麼料？」釣出內行分享「超對味組合」。（示意圖／取自 Unsplash）

問題一出，網友紛紛留言「只愛粉條」、「超愛仙草凍！但不是每一家都會有，而且容易踩雷啊」、「絕對是珍珠！」「西米露」、「喜歡南部的粉角」、「超愛粉條！」「奶茶加杏仁凍或紅豆都好喝」、「小芋圓和珍珠」、「喜歡無糖奶茶加椰果，只是吸到最後椰果都很難吸上來」。

另也引來內行分享自己最愛的組合，直指「

奶茶加珍珠；果茶類加椰果或寒天；果醋類加蘆薈！

」「

奶茶加珍珠（偏愛大顆）或仙草凍或紅豆；果汁類加椰果或蘆薈；純茶類加珍珠（小顆）或梅子

」、「

奶茶加芋頭口味的寒天QQ！

但好像只在宜蘭的夜市看過，一喝就回不去了」。