丟4500買股就忘記！他隔年一看爽了　網讚：超棒生日禮物

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「不過這期間也有聽到一些股票的事情， 但我也覺得4500的股票應該也不會賺到多少吧...所以也不是很在意這件事情，結果今年生日前一天， 跳出當初設定的給一年後的自己的話， 就打開證券戶頭來看，沒想到卻看到這驚人的收益，高達69831元！真的是嚇死人的驚喜，這份生日禮物應該感謝我去年的熱血？」
貼文一出，網友紛紛回應「生日快樂啊，恭喜！」、「哇賽...在10元買入，現在漲到180元，恭喜啊」、「投資報酬率1600％，太扯了」、「真的猛，這麼早就在佈局」、「投一萬的話就有16萬啦....但七萬也很棒了」、「這報酬率太神了，雖然看起來是個意外」、「如果賣在高點的話，是2000％的報酬率啊...神」、「你如果前陣子看會更開心，長榮有到233元一股」、「一年前買的話還真的有眼光呢！恭喜大賺錢」。
事實上，實際查詢原PO去年購買的股價，長榮去年7月20日一股均價落在10元左右，而到今年航海運輸大時代，長榮一度暴漲到240元一股，雖然目前僅有165元一股的價值，但原PO投資報酬率也已經高達1600%，僅投入4500元就獲利快七萬，令人稱羨。最後，也要提醒投資人，投資一定有風險，基金投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書（投資人須知），學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。（編輯：張嘉哲）