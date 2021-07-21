鬼門提早開！小孟老師提醒「4生肖」有劫數　這位恐破財

每年農曆七月初一是鬼門開的日子，而今（2021）年鬼門開的時間正好是父親節當天，大概還有10多天，不過，「清水孟國際塔羅」小孟老師昨（20）日卻在臉書提醒，「4生肖」鬼門提早開，恐將面臨劫數，其中，「屬羊者」在鬼月前後容易遇上交通罰鍰，有「破財」危機。





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小孟老師表示，鬼月要來了，而且此次鬼門開在父親節，加上新冠疫情傷亡較多，因此民間流傳鬼門似乎提早開了，他並點名「4生肖」鬼月前後要特別注意。





▲「清水孟國際塔羅」小孟老師昨（20）日在臉書提醒，「屬羊者」在鬼月前後容易遇上交通罰鍰，恐有「破財」危機。（示意圖／取自pixabay）

生肖羊：交通事故，罰單。





屬羊的朋友在鬼月前後容易有交通罰單或罰款，因此有破財的跡象，小孟老師建議您出門在外要小心謹慎，務必配帶紅包袋能化煞。





生肖豬：忽冷忽熱，感冒，中風。





屬豬的有病痛關要當心，家中有長輩或小孩屬豬要留意他們的健康，容易感冒生病，一些公眾場所盡量不要去，建議配戴紅色繩子能化煞解厄。





生肖狗：摔倒，洗澡不慎。





屬狗的朋友有「倒楣關」，要注意廚房與浴室容易踩空或滑倒，導致筋骨不好，還要花錢整骨，建議在床下放綠色色紙，能化解煞氣。





生肖鼠：撞到桌角，小傷不斷。





屬老鼠的朋友容易有「血光之災」，當在切菜弄花的時後，容易不小心被刺傷，導致小傷不斷，也要留意睡覺迷糊之中，撞到桌角傷到骨頭，建議在家中擺放三顆石頭，能擋煞、去除衰運。（編輯：許苡晴）





※民俗傳說僅供參考，《NOWnews 今日新聞》提醒您切莫過度迷信。



