COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
2020東京奧運最新訊息
2020東京奧運最新訊息
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

鬼門提早開！小孟老師提醒「4生肖」有劫數　這位恐破財

▲農曆七月初一尚未到來，不過，「清水孟國際塔羅」小孟老師昨（20）日卻在臉書提醒，「4生肖」鬼門提早開，恐將面臨劫數。（示意圖／取自pixabay）
▲農曆七月初一尚未到來，不過，「清水孟國際塔羅」小孟老師昨（20）日卻在臉書提醒，「4生肖」鬼門提早開，恐將面臨劫數。（示意圖／取自pixabay）

編輯中心/綜合報導

2021-07-21 11:07:37

每年農曆七月初一是鬼門開的日子，而今（2021）年鬼門開的時間正好是父親節當天，大概還有10多天，不過，「清水孟國際塔羅」小孟老師昨（20）日卻在臉書提醒，「4生肖」鬼門提早開，恐將面臨劫數，其中，「屬羊者」在鬼月前後容易遇上交通罰鍰，有「破財」危機。

我是廣告 請繼續往下閱讀

小孟老師表示，鬼月要來了，而且此次鬼門開在父親節，加上新冠疫情傷亡較多，因此民間流傳鬼門似乎提早開了，他並點名「4生肖」鬼月前後要特別注意。

▲「清水孟國際塔羅」小孟老師昨（20）日在臉書提醒，「屬羊者」在鬼月前後容易遇上交通罰鍰，恐有「破財」危機。（示意圖／取自pixabay）
▲「清水孟國際塔羅」小孟老師昨（20）日在臉書提醒，「屬羊者」在鬼月前後容易遇上交通罰鍰，恐有「破財」危機。（示意圖／取自pixabay）

生肖羊：交通事故，罰單。

屬羊的朋友在鬼月前後容易有交通罰單或罰款，因此有破財的跡象，小孟老師建議您出門在外要小心謹慎，務必配帶紅包袋能化煞。

生肖豬：忽冷忽熱，感冒，中風。

屬豬的有病痛關要當心，家中有長輩或小孩屬豬要留意他們的健康，容易感冒生病，一些公眾場所盡量不要去，建議配戴紅色繩子能化煞解厄。

生肖狗：摔倒，洗澡不慎。

屬狗的朋友有「倒楣關」，要注意廚房與浴室容易踩空或滑倒，導致筋骨不好，還要花錢整骨，建議在床下放綠色色紙，能化解煞氣。

生肖鼠：撞到桌角，小傷不斷。

屬老鼠的朋友容易有「血光之災」，當在切菜弄花的時後，容易不小心被刺傷，導致小傷不斷，也要留意睡覺迷糊之中，撞到桌角傷到骨頭，建議在家中擺放三顆石頭，能擋煞、去除衰運。（編輯：許苡晴）

※民俗傳說僅供參考，《NOWnews 今日新聞》提醒您切莫過度迷信。

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

您認為日本有可能在疫情下舉辦一場安全可靠的奧運嗎?

可以
不可以
14.12%85.88%
2021-07-20-2021-07-23

質疑高端疫苗審查，部長陳時中遭按鈴告發，對此，你認同這樣的行為嗎？

認同
不認同
80.74%19.26%
2021-07-20-2021-07-22

PK迎微解封首周末，你有出門嗎?

有，終於可以正大光明出門透透氣
沒有，繼續居家耍廢
12.06%87.94%
2021-07-19-2021-07-21

「清林散昶」，您覺得罷免林昶佐會成功嗎？

會成功
不會成功
75.84%24.16%
2021-07-18-2021-07-21
您認為北市學生9月應該到校上課還是在家上課？

您認為北市學生9月應該到校上課還是在家上課？

繼續作答
疫情過後，你最想做什麼？

疫情過後，你最想做什麼？

繼續作答
即時
推薦閱讀