COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
2020東京奧運最新訊息
2020東京奧運最新訊息
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

門鎖壞掉！租屋妹曝「超扯遭遇」：隔壁大學生一直來開門

▲有位在外租屋的女網友抱怨，門鎖壞掉後隔壁大學生竟然一直來開門，叫對方不要再鬧了也講不聽，讓她好傻眼。（示意圖，圖中人物與本文無關／翻攝Pixabay）
▲有位在外租屋的女網友抱怨，門鎖壞掉後隔壁大學生竟然一直來開門，叫對方不要再鬧了也講不聽，讓她好傻眼。（示意圖，圖中人物與本文無關／翻攝Pixabay）

編輯中心/綜合報導

2021-07-21 10:45:40

不少人因為工作、讀書的關係成為租屋族，而獨身離家在外，若是女性朋友當然會更注意自身與居住環境的安全。就有女網友分享恐怖的親身經歷，租屋處的門鎖壞掉，房東說隔天再來處理，結果住隔壁的男大學生竟然一直來開門，在門外探頭窺視講話搭訕，讓女網友好傻眼，直呼「噴他辣椒水不過份吧？」引發熱議。

我是廣告 請繼續往下閱讀
原PO在臉書社團《爆廢公社》發文，透露自己租屋處門鎖壞了，打給房東說最快隔天來修理。但誇張的是，住在隔壁的男大學生知道原PO門鎖壞了之後，三不五時來開門「串門子」，即便告知不要再鬧了還是講不聽。讓原PO無奈直呼「等等再開一次噴他辣椒水不過份吧？」

原PO強調自己剛搬過來，與隔壁大學生並不熟，不過對方也沒有真的走進房間，只是在門口探頭和搭話。跟房東反應後，房東替大學生緩頰表示他只是「愛玩但很善良」。原PO認為對方可能真的單純覺得好玩，不過這種玩笑實在不是很適當，最終原PO也決定離開租屋處，去朋友家借宿一晚。

▲租屋妹門鎖壞掉，隔壁的男大學生一直來開門串門子，讓她好傻眼。（圖／翻攝自《爆廢公社》臉書）
▲租屋妹門鎖壞掉，隔壁的男大學生一直來開門串門子，讓她好傻眼。（圖／翻攝自《爆廢公社》臉書）
事件曝光後掀起討論，看不下去的網友紛紛在底下留言回覆說「這叫白目，不叫愛玩」、「旁邊要是住這樣的人，我覺得跟房東退租比較好，安全最重要」、「基本尊重都不懂耶」、「如果已經警告過還繼續開妳房門，這個就很危險了，有目的性的試探妳的底線」、「亂開女生房門還叫善良喔，房東會不會太不保護女性租客」、「趕快搬去其他地方吧」。（編輯：倪浩軒）

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

您認為日本有可能在疫情下舉辦一場安全可靠的奧運嗎?

可以
不可以
14.12%85.88%
2021-07-20-2021-07-23

質疑高端疫苗審查，部長陳時中遭按鈴告發，對此，你認同這樣的行為嗎？

認同
不認同
80.74%19.26%
2021-07-20-2021-07-22

PK迎微解封首周末，你有出門嗎?

有，終於可以正大光明出門透透氣
沒有，繼續居家耍廢
12.06%87.94%
2021-07-19-2021-07-21

「清林散昶」，您覺得罷免林昶佐會成功嗎？

會成功
不會成功
75.84%24.16%
2021-07-18-2021-07-21
您認為北市學生9月應該到校上課還是在家上課？

您認為北市學生9月應該到校上課還是在家上課？

繼續作答
疫情過後，你最想做什麼？

疫情過後，你最想做什麼？

繼續作答
即時
推薦閱讀