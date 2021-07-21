門鎖壞掉！租屋妹曝「超扯遭遇」：隔壁大學生一直來開門
不少人因為工作、讀書的關係成為租屋族，而獨身離家在外，若是女性朋友當然會更注意自身與居住環境的安全。就有女網友分享恐怖的親身經歷，租屋處的門鎖壞掉，房東說隔天再來處理，結果住隔壁的男大學生竟然一直來開門，在門外探頭窺視講話搭訕，讓女網友好傻眼，直呼「噴他辣椒水不過份吧？」引發熱議。
編輯中心/綜合報導
2021-07-21 10:45:40
原PO在臉書社團《爆廢公社》發文，透露自己租屋處門鎖壞了，打給房東說最快隔天來修理。但誇張的是，住在隔壁的男大學生知道原PO門鎖壞了之後，三不五時來開門「串門子」，即便告知不要再鬧了還是講不聽。讓原PO無奈直呼「等等再開一次噴他辣椒水不過份吧？」
原PO強調自己剛搬過來，與隔壁大學生並不熟，不過對方也沒有真的走進房間，只是在門口探頭和搭話。跟房東反應後，房東替大學生緩頰表示他只是「愛玩但很善良」。原PO認為對方可能真的單純覺得好玩，不過這種玩笑實在不是很適當，最終原PO也決定離開租屋處，去朋友家借宿一晚。
事件曝光後掀起討論，看不下去的網友紛紛在底下留言回覆說「這叫白目，不叫愛玩」、「旁邊要是住這樣的人，我覺得跟房東退租比較好，安全最重要」、「基本尊重都不懂耶」、「如果已經警告過還繼續開妳房門，這個就很危險了，有目的性的試探妳的底線」、「亂開女生房門還叫善良喔，房東會不會太不保護女性租客」、「趕快搬去其他地方吧」。（編輯：倪浩軒）