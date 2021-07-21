買新機車該選「電動or吃油」？眾答案洩出1關鍵：太明顯
台灣因為騎乘機車的人非常多，也讓台灣有「機車王國」的稱號，而隨著環保意識抬頭，電動機車業者也不斷推廣、出新產品，政府也為鼓勵民眾汰換老舊機車，近幾年陸續都有補助換購新油車、電動機車的方案。但近日就有網友熱議「要換機車應該要買電動還是油車」。
編輯中心/綜合報導
2021-07-21 10:59:43
原PO在PTT貼文指出「大學時期在外縣市讀書時都騎車，回到台北工作之後比較少騎，但後來發現新北到台北其實騎車比通勤更快，當初只是為了代步買了二手機車，現在騎五年了，感覺應該換一台，但現在考慮換電動機車或者是油車，因為電動機車的補助很吸引人，想問大家現在買新機車應該選擇哪種？有什麼意見？」
貼文一出，網友紛紛回應「電車的充電站還是太少，真的沒辦法」、「加油站每間都能加油，但不是每間都能充電、換電」、「現在常看到電車就是因為政府有補助，但實際上方便程度還是油車贏」、「朋友騎電車上次在山路沒電，直接崩潰到炸」、「充電站太少，維修費較高，沒騎也要付錢，輸贏就太明顯了」、「電車要能比，先擴充到各加油站都有充電站再說，還有拋錨在路邊，一般機車行很多也不會修理」、「拋錨跟破胎處理麻煩，很多機車行拒絕幫忙處理喔」。
綜合網友意見，多數人認為油車現在還是略勝一籌，其原因包含「充電站還未普及」、「新技術維修費用相對較高」、「沒騎乘機車也依舊要付月租電池費」、「路邊機車拋錨維修困難」等四大點。根據目前統計，台灣油車的比例仍佔據8成5至9成附近游移，未來電動機車如何發展優勢，與油車抗衡，不僅是業者的課題，也對政府要推動全面綠能運具來說是一大挑戰。（編輯：張嘉哲）