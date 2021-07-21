高端通過EUA惹議　侯友宜：最重要的關鍵是如何取信於民

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針對鄭文燦、黃偉哲皆表態第二劑願意接種高端疫苗的看法？侯友宜今（21）日在主持市政會議後受訪時表示，高端疫苗是要經過科學的驗證，且程序要公開、透明，才能贏得民眾的信任；強調這是一個科學不是政治，科學最重要的是程序過程，如何取信民眾，才是最重要的關鍵。
侯友宜指出，希望中央在疫苗的數量上，能夠多購買品質好的疫苗，且快速將疫苗配送到各縣市，以提升疫苗的覆蓋率，否則疫苗不夠，覆蓋率一定是相對的低；同時相信各縣市的首長們，都很認真推動疫苗的接種，覆蓋率最重要的關鍵，還是疫苗夠不夠、能不能多配發一點的疫苗到各縣市。
國產高端疫苗通過緊急授權（EUA）的審查，衛福部食藥署核准可專案製造疫苗後，引發正反兩極的意見，國民黨立法院黨團質疑審查的過程是照政治劇本演出，因此按鈴告發衛福部長陳時中、食藥署長吳秀梅；陳時中則回應，提告是公民基本權益，但這樣的行為，讓做事的人心灰意冷。
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