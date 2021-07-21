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高端通過EUA惹議　侯友宜：最重要的關鍵是如何取信於民

▲新北市長侯友宜4月12日上午前往新北聯醫三重院區施打AZ疫苗，並直言護理師的技術很好、不會痛。（圖／記者陳志仁攝，2021.04.12）
▲新北市長侯友宜4月12日上午前往新北聯醫三重院區施打AZ疫苗，並直言護理師的技術很好、不會痛。（圖／記者陳志仁攝，2021.04.12）

記者陳志仁／新北報導

2021-07-21 11:14:43

為降低外界對AZ疫苗的疑慮，六都首長四月均帶頭接種AZ，而在衛福部食藥署核准國產高端疫苗可專案製造後，桃園市長鄭文燦、台南市長黃偉哲表態第二劑願意接種高端疫苗；對此，新北市長侯友宜認為，這是一個科學不是政治，如何取信民眾，才是最重要的關鍵。

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▲新北市長侯友宜認為，高端疫苗是要經過科學的驗證，且程序要公開、透明，才能贏得民眾的信任。（圖／新北市政府提供）
▲新北市長侯友宜認為，高端疫苗是要經過科學的驗證，且程序要公開、透明，才能贏得民眾的信任。（圖／新北市政府提供）
針對鄭文燦、黃偉哲皆表態第二劑願意接種高端疫苗的看法？侯友宜今（21）日在主持市政會議後受訪時表示，高端疫苗是要經過科學的驗證，且程序要公開、透明，才能贏得民眾的信任；強調這是一個科學不是政治，科學最重要的是程序過程，如何取信民眾，才是最重要的關鍵。

侯友宜指出，希望中央在疫苗的數量上，能夠多購買品質好的疫苗，且快速將疫苗配送到各縣市，以提升疫苗的覆蓋率，否則疫苗不夠，覆蓋率一定是相對的低；同時相信各縣市的首長們，都很認真推動疫苗的接種，覆蓋率最重要的關鍵，還是疫苗夠不夠、能不能多配發一點的疫苗到各縣市。

國產高端疫苗通過緊急授權（EUA）的審查，衛福部食藥署核准可專案製造疫苗後，引發正反兩極的意見，國民黨立法院黨團質疑審查的過程是照政治劇本演出，因此按鈴告發衛福部長陳時中、食藥署長吳秀梅；陳時中則回應，提告是公民基本權益，但這樣的行為，讓做事的人心灰意冷。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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