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她曝「過往8+9妹近況」引共鳴！千則留言吐心聲：不意外

▲她曝「過往8+9妹近況」引共鳴！千則留言吐心聲。（示意圖／翻攝自pixabay）
▲她曝「過往8+9妹近況」引共鳴！千則留言吐心聲。（示意圖／翻攝自pixabay）

編輯中心/綜合報導

2021-07-21 11:15:46

網友們口口聲聲指的「8+9」，為「八家將」的諧音，同時也代表了「屁孩」、「社會毒瘤」、「低學歷」等族群，常常在各大論壇上被攻擊，更成為鄉民熱烈討論的對象，而近日就有網友在網路上PO出過往8+9妹的近況，沒想到卻引起全場的共鳴，紛紛分享自己的心聲，直言「真的不意外」，引起熱議。

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▲超過千位網友們紛紛留言表示出自己的心聲「以前花枝招展的89妹都瞧不起我們這種不打扮的書呆，長大開始打扮顏值已屌打他們，學歷也是，然後再也沒看過他們參加同學會了」。（示意圖／翻攝自pixabay）
▲超過千位網友們紛紛留言表示出自己的心聲「以前花枝招展的89妹都瞧不起我們這種不打扮的書呆，長大開始打扮顏值已屌打他們，學歷也是，然後再也沒看過他們參加同學會了」。（示意圖／翻攝自pixabay）
這位網友在網路論壇《Dcard》上PO出一篇「以前霸凌我的89妹離婚了」的文章表示，「今天打開臉書看見以前霸凌我的人離婚了，我真的第一個念頭就是爽！為什麼會留下她的臉書好友，就是為了看他們的未來慘樣」，原PO更隨文附上對方文章的截圖，從內容中可以發現，對方似乎已經成為單親媽媽，此篇文章一發出，立刻引起大量網友熱烈討論，留言區蓋起高樓。

超過千位網友們紛紛留言表示出自己的心聲「我現在也追蹤一大堆89妹，雖然沒被霸凌，但從國高中就看她們各種炫富，名牌、包包、潮牌衣不說，人手一張卡，天天去夜店晃，說什麼Jason哥給的卡，現在各個當媽了，老公都刺龍刺鳳，幾乎都在搞直銷，看他們每天的IG，跟追劇一樣有趣」、「我高一剛開學就被霸凌，帶頭的那個8+9女生，在年底聽說懷孕就休學了，而且男友還逼他墮胎，好像很年輕就生了，反正就是放縱小孩，小孩丟給他南部的親戚養 他親戚也愛管不管的」、「以前霸凌我的那群心機女，都結婚生子了...然後發文都是說自己多努力多善良，我看到都快吐了」、「以前花枝招展的89妹都瞧不起我們這種不打扮的書呆，長大開始打扮顏值已屌打他們，學歷也是，然後再也沒看過他們參加同學會了」、「89不意外，還有懷孕被劈腿的，雖然不是被89霸凌，但是感覺當89後果都不怎麼好」。（編輯：王柏文）

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