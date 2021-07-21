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奧運加入什麼項目台灣最可能拿金牌？答案一面倒：穩贏的

▲有網友好奇詢問「奧運加入什麼項目台灣最可能拿金牌？」引發熱議。（示意圖／美聯社／達志影像）
▲有網友好奇詢問「奧運加入什麼項目台灣最可能拿金牌？」引發熱議。（示意圖／美聯社／達志影像）

編輯中心/綜合報導

2021-07-21 12:12:23

東京奧運開幕在即，中華代表隊也已陸續抵達日本，為這全球矚目的體壇盛事備戰。自1956年墨爾本奧運以來，中華代表隊在奧運累積奪得5面金牌，最近3金皆是由女子舉重代表拿下，成為我國最大「金庫」。而就有網友好奇詢問，奧運新加入什麼項目「台灣最可能拿金牌？」引發熱議。

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原PO在PTT發文表示，不少運動台灣連打進決賽都機會渺茫，可能是受限於先天體能限制或是後天環境條件等等。但相對也有一些項目是表現比較好的，像是近幾年的女子舉重。原PO指出其實奧運一直都可以增加項目，最後好奇詢問大家「奧運加入什麼項目台灣人最可能拿金牌？有沒有台灣真正最強運動是什麼的八卦？」

▲模擬東京奧運對抗賽，「舉重女神」郭婞淳今(6)日壓軸出賽，最後一次挺舉挑戰141公斤失敗。。（圖／國訓中心提供）
▲我國舉重好手郭婞淳是本屆奧運奪金呼聲最高的選手之一。（圖／國訓中心提供）
問題一出掀起鄉民踴躍討論，不少網友發揮創意歪樓諷刺台灣現狀，「踢皮球」、「扯後腿」、「吹牛的話，非金即銀」、「製圖」、「帶風向」、「按讚比賽」、「甩鍋」、「炒房」。而綜觀網友留言，上述答案中又以「踢皮球」被最多人點名，是大家最有感的關鍵字。

另也有不少網友認真回答，「巧固球」、「巧固球啦，要問幾次」、「巧固球台灣超強」、「保齡球」。據了解，我國巧固球實力確實超群，事實上現任國際巧固球總會會長就是由台灣人擔任，而在第一屆世界大學盃巧固球錦標賽、第一屆東亞盃巧固球錦標賽中，我國也皆拿下冠軍。（編輯：倪浩軒）

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