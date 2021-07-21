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直播／慈濟500萬劑BNT簽訂完成　指揮中心最新說明

▲今(21)日是否有進一步降級措施，下午2點記者會， 由指揮官陳時中親自說明，請跟著《NOWnews今日新聞》的鏡頭，一起到現場關心。（圖／指揮中心提供）
▲今(21)日是否有進一步降級措施，下午2點記者會， 由指揮官陳時中親自說明，請跟著《NOWnews今日新聞》的鏡頭，一起到現場關心。（圖／指揮中心提供）

財經中心/綜合報導

2021-07-21 14:00:00

昨(20)日新增18例本土病例，死亡個案則新增4人，針對連日以來，國內新冠肺炎有趨緩現象，陳時中表示，目前疫情受控，降級是很有可能的，除非疫情有新的變化，並強調目前並未要解封，僅是考慮要降級。

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另外，慈濟基金會今(21)日發布新聞稿指出，已與上海復星完成採購及捐贈合約簽訂，所購得疫苗將全數捐給政府。行政院隨後指出，台積電、永齡基金會、慈濟捐贈之疫苗，將統一由疾管署併案向食藥署申請EUA 專案輸入許可，後續同步供貨，並將12歲到18歲未成年人納入使用對象範圍。而對於民間企業與團體所採購的疫苗，指揮中心是否進一步規劃接種計畫，下午2點記者會， 由指揮官陳時中親自說明，請跟著《NOWnews今日新聞》的鏡頭，一起到現場關心。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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質疑高端疫苗審查，部長陳時中遭按鈴告發，對此，你認同這樣的行為嗎？

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2021-07-20-2021-07-22

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2021-07-19-2021-07-21

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2021-07-18-2021-07-21
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