直播／慈濟500萬劑BNT簽訂完成 指揮中心最新說明
昨(20)日新增18例本土病例，死亡個案則新增4人，針對連日以來，國內新冠肺炎有趨緩現象，陳時中表示，目前疫情受控，降級是很有可能的，除非疫情有新的變化，並強調目前並未要解封，僅是考慮要降級。
財經中心/綜合報導
2021-07-21 14:00:00
另外，慈濟基金會今(21)日發布新聞稿指出，已與上海復星完成採購及捐贈合約簽訂，所購得疫苗將全數捐給政府。行政院隨後指出，台積電、永齡基金會、慈濟捐贈之疫苗，將統一由疾管署併案向食藥署申請EUA 專案輸入許可，後續同步供貨，並將12歲到18歲未成年人納入使用對象範圍。而對於民間企業與團體所採購的疫苗，指揮中心是否進一步規劃接種計畫，下午2點記者會， 由指揮官陳時中親自說明，請跟著《NOWnews今日新聞》的鏡頭，一起到現場關心。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。