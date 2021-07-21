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塞車3小時悶壞！他竟表演「跳河」透氣　不良示範結局慘

▲美國有男子因為塞車3小時，感到相當無聊，怎料，他竟突發奇想來個「跳河表演」。（示意圖，圖中人物與本文無關／翻攝《Pixabay》）
▲美國有男子因為塞車3小時，感到相當無聊，怎料，他竟突發奇想來個「跳河表演」。（示意圖，圖中人物與本文無關／翻攝《Pixabay》）

編輯中心/綜合報導

2021-07-21 12:21:31｜2021-07-21 12:44:13

開車最討厭的事情之一，就是遇到「塞車」，停停走走地讓人心煩。近日，美國就有名男子與朋友出遊時，遇到車禍而卡在路上快3個小時，沒想到他等到受不了，看到一旁的河流，竟突發奇想來個「跳河表演」，下場卻讓他崩潰了。

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綜合外媒報導，美國一名26歲的男子吉米與朋友沿著州際公路行駛旅遊，途中經過阿查法拉亞（Atchafalaya）盆地大橋時，前方發生連環車禍，導致一行人塞在高架橋上將近3個小時，許多人受不了等待，紛紛下車透氣。

這時，吉米看到一旁的河流，竟想來個「跳河表演」，此舉動也吸引周圍的民眾觀看。只見他從一台白色車子前助跑，跨過柵欄後直接跳下30公尺的大橋，接著墜入河中。然而，他卻沒有游向岸上，反被河水越沖越遠，嚇得好友們趕緊報警。

▲吉米因受到撞擊，沒力氣抵抗河流，竟被河水越沖越遠。（圖／翻攝自《@TruthInBytes》Twitter
▲吉米因受到撞擊，沒力氣抵抗河流，竟被河水越沖越遠。（圖／翻攝自《@TruthInBytes》Twitter ）
經過警方3小時的搜索後，終於找到受傷的吉米，也幸好身體沒有大礙，但警方還是依照行為不檢、非法侵入罪將他起訴。事後，他也表示，自己的計畫原本是「跳下河後快速的游回岸邊，悠閒的接受眾人的歡呼」，卻沒想到橋有30公尺這麼高，跨過柵欄的當下就發現自己是世界上最蠢的人。

吉米指出，因為他不但感受到像自由落體的下墜，落水時還遭到撞擊，因此沒力氣抵抗湍急的河水，1小時後才勉強靠岸。他發現自己漂到一座孤島上，直到後來發現一艘船，便靠著船隻回到有人群的地方，才結束這場跳河驚魂記。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：危險動作，請勿模仿！

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