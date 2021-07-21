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拚生計　新北安心即時上工再釋出430個職缺

▲安心即時上工民眾於果菜市場出入口處協助防疫。（圖／新北市政府勞工局提供）
▲安心即時上工民眾於果菜市場出入口處協助防疫。（圖／新北市政府勞工局提供）

記者陳志仁／新北報導

2021-07-21 12:20:03

疫情嚴重衝擊就業市場，新北市勞工局統計，今年1至7月的無薪假通報累計830家次、7862人次，遠高於109年同期的489家次、108年9家次，顯示5月份疫情爆發對各行各業的影響力道；為此，新北市「安心即時上工」今（21）日再釋出430個職缺。

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勞工局長陳瑞嘉表示，安心即時上工從去年實施迄今，已成功協助4142人上工，前三波釋出的1491職缺，已錄取上工973人，其餘職缺持續的推介遴選中；目前疫情漸緩、拚就業腳步不停歇，第四波再協調包括農業局、文化局、警察局、區公所、動保處及各級學校等40機關釋出430職缺，工作內容有協助量測體溫、控管人流等防疫工作，亦有環境清潔打掃或行政庶務工作。

就業服務處長林澤洲說，由於申請狀況十分踴躍，以協助量測體溫及行政庶務工作最為搶手，往往一釋出立刻額滿；民眾想了解職缺狀況，可先電洽各就業站台詢問，或至「新北市人力網安心即時上工－線上申辦」預先瀏覽職缺後，透過線上、郵寄、傳真或親臨就服站等方式申請。符合資格者就服員將主動電話聯繫，並推介予用人單位遴選，後續由用人單位通知錄取上工。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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