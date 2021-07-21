求職妹狂投履歷「公司全沒讀」！行家揭真實原因：誤會了
不少公司都會在徵才網站上貼出職缺，還會附上工作內容及待遇，以此找尋適合的人才，求職者經過瀏覽後，也會投遞自身履歷，希望能藉此獲得面試機會。不過，就有一名女網友指出，透過人力銀行投遞履歷後，發現公司雖然已讀了，卻都沒查看過她的履歷，讓她焦急詢問「這樣是不是連希望都沒有？」對此，就有行家揭開真相，認為不需太過緊張。
編輯中心/綜合報導
2021-07-21 12:41:19
原PO於Dcard以「公司未打開履歷」為題發文，表示自己利用人力銀行投遞履歷，有些公司大概十幾分鐘就已讀，「但僅僅是已讀，都沒來看我履歷的紀錄...也沒通知我面試，目前投出去大概3、4天」，這就讓她焦急詢問「這樣是不是連希望都沒有，畢竟公司連我的履歷都不願意打開看」。
問題曝光後，就引來許多網友猜測原因，「公司端看履歷可以看到簡易的部分，如果一開始就不符合要求，我都不會點進去看會直接跳過，還是多投幾家吧！」、「有些徵到人還不關職缺，所以我一個禮拜投很多次」、「來這裡哭沒用，檢討一下是不是自己履歷有問題」。
不過，就有行家揭開真相，直言「當你投了履歷，人力銀行就會email公司你的履歷表，系統上的已讀是公司有在系統上看你的訊息，但不代表公司沒有看你的履歷」、「我們公司櫃檯都能看到大家投的履歷，不一定是人事才看得到，有時候無聊會去點開，但人事還是看得到啦」。（編輯：陳雅雲）