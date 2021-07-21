COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
2020東京奧運最新訊息
2020東京奧運最新訊息
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

求職妹狂投履歷「公司全沒讀」！行家揭真實原因：誤會了

▲一名女網友透過人力銀行投遞履歷，發現公司雖然已讀了，卻沒查看過她的履歷。（示意圖，圖中人物與本文無關／翻攝Pixabay）
▲一名女網友透過人力銀行投遞履歷，發現公司雖然已讀了，卻沒查看過她的履歷。（示意圖，圖中人物與本文無關／翻攝Pixabay）

編輯中心/綜合報導

2021-07-21 12:41:19

不少公司都會在徵才網站上貼出職缺，還會附上工作內容及待遇，以此找尋適合的人才，求職者經過瀏覽後，也會投遞自身履歷，希望能藉此獲得面試機會。不過，就有一名女網友指出，透過人力銀行投遞履歷後，發現公司雖然已讀了，卻都沒查看過她的履歷，讓她焦急詢問「這樣是不是連希望都沒有？」對此，就有行家揭開真相，認為不需太過緊張。

我是廣告 請繼續往下閱讀
原PO於Dcard以「公司未打開履歷」為題發文，表示自己利用人力銀行投遞履歷，有些公司大概十幾分鐘就已讀，「但僅僅是已讀，都沒來看我履歷的紀錄...也沒通知我面試，目前投出去大概3、4天」，這就讓她焦急詢問「這樣是不是連希望都沒有，畢竟公司連我的履歷都不願意打開看」。

▲網友指出，自己的履歷都沒有被公司打開過。（圖／翻攝Dcard）
▲女網友指出，自己的履歷都沒有被公司打開過。（圖／翻攝Dcard）
問題曝光後，就引來許多網友猜測原因，「公司端看履歷可以看到簡易的部分，如果一開始就不符合要求，我都不會點進去看會直接跳過，還是多投幾家吧！」、「有些徵到人還不關職缺，所以我一個禮拜投很多次」、「來這裡哭沒用，檢討一下是不是自己履歷有問題」。

不過，就有行家揭開真相，直言「當你投了履歷，人力銀行就會email公司你的履歷表，系統上的已讀是公司有在系統上看你的訊息，但不代表公司沒有看你的履歷」、「我們公司櫃檯都能看到大家投的履歷，不一定是人事才看得到，有時候無聊會去點開，但人事還是看得到啦」。（編輯：陳雅雲）

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

您認為日本有可能在疫情下舉辦一場安全可靠的奧運嗎?

可以
不可以
15.79%84.21%
2021-07-20-2021-07-22

質疑高端疫苗審查，部長陳時中遭按鈴告發，對此，你認同這樣的行為嗎？

認同
不認同
79.78%20.22%
2021-07-20-2021-07-22

PK迎微解封首周末，你有出門嗎?

有，終於可以正大光明出門透透氣
沒有，繼續居家耍廢
11.85%88.15%
2021-07-19-2021-07-21

「清林散昶」，您覺得罷免林昶佐會成功嗎？

會成功
不會成功
76.19%23.81%
2021-07-18-2021-07-21
您認為北市學生9月應該到校上課還是在家上課？

您認為北市學生9月應該到校上課還是在家上課？

繼續作答
疫情期間特別手滑，以下有哪些商品你也跟著大爆買一波了呢？

疫情期間特別手滑，以下有哪些商品你也跟著大爆買一波了呢？

繼續作答
即時
推薦閱讀