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婆婆自誇惹人厭！人妻曝「1招」乖巧反擊　全場驚喊聰明

▲有人妻抱怨，婆婆平時非常喜歡自誇，還聲稱腰圍只有24吋，結果被她用一招反擊。（示意圖／翻攝自《unsplash》 ）
▲有人妻抱怨，婆婆平時非常喜歡自誇，還聲稱腰圍只有24吋，結果被她用一招反擊。（示意圖／翻攝自《unsplash》 ）

編輯中心/綜合報導

2021-07-21 13:20:15

婚後的婆媳問題，一直都是許多家庭面臨的巨大困難。今（21）日就有人妻抱怨，婆婆平時很愛自誇，聲稱自己腰圍只有24吋、衣服都穿S號、曾在外商公司工作等，雖然她感到厭煩，但從未直接戳破對方，反而用一招解決，貼文一出也引起熱議。

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原PO在《靠北婆婆2.0》表示，婆婆平常很愛吹噓自己，從頭髮到腳趾都可以自誇，而她總是被煩到不行，最後乾脆很體貼的順著婆婆的想法。她指出，婆婆常自誇衣服穿S號、鞋子穿23號、只穿24腰的褲子或裙子，於是她便買這些尺寸送給婆婆，結果根本穿不下。

▲原PO送的衣服、鞋子都是按照婆婆說的尺寸，結果對方根本穿不下。（示意圖／翻攝自《pexels》
▲原PO送的衣服、鞋子都是按照婆婆說的尺寸，結果對方根本穿不下。（示意圖／翻攝自《pexels》 ）
原PO透露，婆婆自稱英文很好，甚至在外商公司待過，結果她把小孩的英文讀本拿出來，請婆婆幫忙教孩子，卻連一個單字都念不出來；婆婆後來又自誇開車技術很好，於是她把車子讓給對方使用一個月，結果車身被撞凹；婆婆還聲稱酒量好，結果家庭聚會時，不到兩瓶啤酒就醉倒了。

久而久之，婆婆漸漸開始不再自誇，這讓原PO忍不住說，「反正只要她自吹自擂的東西，我就全部奉送給她，每每看她自打臉的時候，都替她覺得尷尬」。貼文曝光後，網友也紛紛驚呼，「好聰明，原來還有這招」、「自己吹的氣球自己戳破」、「高招欸哈哈哈」、「記得跟她要修車費，不要忘了」、「怎麼年紀大了還這樣」、「我只能說厲害」。（編輯：許智超）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！

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