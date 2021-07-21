疫情期間家暴通報量遽增 新北提供44項性別友善防疫服務
疫情期間改為線上教學，托育幼兒也暫停收托，婦女及弱勢族群面臨考驗；新北市政府社會局特在防疫資訊網中推出性別友善資訊專區，整合孕產婦、受暴者、家庭照顧者、醫護人員、弱勢勞工、獨居者和街友等7大對象，提供44項性別友善防疫服務。
記者陳志仁／新北報導
2021-07-21 13:28:06
社會局長張錦麗表示，延續「性別友善資源包」重視婦女及弱勢族群的權益，在疫情期間發現家暴的通報量遽增，其中受暴人數女性為男性3倍以上；擔任家庭主要照顧者的女性比例更高達75%等，因此新北市針對7大對象，規劃各項性別友善的服務，例如家暴的通報和防疫旅館免費住、弱勢家庭如何取得物資加倍送等。
新北市玩具銀行主任張維庭指出，原本玩具共玩活動，在防疫期間轉為線上課程，例如由老師教導如何運用鍋碗瓢盆，敲打出叮叮咚咚動人的音樂，宅在家中也可以運動的劍玉課，還有利用生活素材創作出美勞黏土作品；後續也將推出「玩具解剖課」，由玩具醫生在線上教如何拆解玩具、認識構造並重組，陪伴家庭照顧者與學童從玩樂中學習。
張維庭說，同仁在防疫的期間，幫忙清潔、消毒二手玩具，並整理出「居家玩具包」，提供給服務幼兒、身障兒童及老人的機構與弱勢家庭，共送給18個機構、262個弱勢的家庭；相關資訊可至新北市性別友善防疫資源專區的網站查詢，歡迎民眾多加利用。
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