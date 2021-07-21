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公寓買幾樓最內行？過來人曝「搶手樓層」：一開賣就秒殺

▲有網友在PTT提問「公寓買幾樓最專業？」問題引發熱議，許多過來人紛紛分享親身經驗。（圖／NOWnews資料照片）
▲有網友在PTT提問「公寓買幾樓最專業？」問題引發熱議，許多過來人紛紛分享親身經驗。（圖／NOWnews資料照片）

編輯中心/綜合報導

2021-07-21 14:25:50

民眾花下大筆積蓄買房，除了房價、地段這類主要考量因素外，居住樓層以及是否有電梯等選擇，也是讓人傷透腦筋。就有網友詢問大家，「公寓應該要買幾樓最專業？」貼文一出引發熱議，釣出許多過來人分享親身經驗。

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原PO在PTT發文，分析買房時挑選各樓層的優缺利弊。低樓層可能被馬路影響、沒景觀；但好處是便宜，上下樓近電梯壞了不用愁。中間樓層就是各方面條件比較中庸，高樓層的優點則是景觀比較好，但缺點就是頂樓很熱，還有漏水風險。

▲原PO看上一間大樓的建案，卻發現電梯井靠客廳牆面的狀況，擔心會有曳引捲動的噪音問題。（示意圖／翻攝自pixabay）
▲有網友在PTT提問「公寓買幾樓最專業？」問題引發熱議，許多過來人紛紛分享親身經驗。（示意圖／翻攝自pixabay）
原PO最後請教鄉民，「公寓應該要買幾樓最專業？」網友紛紛留言回覆說，「4樓阿，一堆迷信的不敢買」、「4樓有景觀又便宜」、「張忠謀都買4樓了，你怕什麼」、「1樓蟲蟲2樓爆管3樓跟著爆，4樓剛好」。綜觀網友答案，傳統長輩們比較會迴避的4樓，獲得最多人點名推薦。

不過也有網友認為，「買到便宜就是專業，管你幾樓」、「我住4樓，爬樓梯就蠻累的了。3剛好」、「推薦頂樓，沒樓上住戶吵差很多」、「住過中間樓層和頂樓，覺得頂樓比較好，不用怕樓上鄰居跳來跳去，頂樓熱開冷氣即可」。（編輯：倪浩軒）

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