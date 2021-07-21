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LINE「1功能」9成人沒用過！男嘆：我是怪人　用戶反讚爆

▲台灣最多人使用的就是LINE，都會透過此APP來聯繫親友，也取代傳統打手機號碼方式。（圖/記者王柏文攝）
▲台灣最多人使用的就是LINE，都會透過此APP來聯繫親友，也取代傳統打手機號碼方式。（圖/記者王柏文攝）

編輯中心/綜合報導

2021-07-21 15:10:20

科技網路發達，現在社群軟體百家爭鳴，而在台灣最多人使用的就是LINE，都會透過此APP來聯繫親友，也取代傳統打手機號碼方式，甚至拿來當作辦公、與朋友閒話家常的軟體。近日，就有網友分享LINE的1個功能，指出真的很少人有使用，大嘆自己是「怪人」，貼文引發熱議。

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原PO在「LINE交友群組」貼文指出「我最近看我姪女的手機LINE字好小，看得眼睛都好痛，結果她說LINE本來字就很小，我跟他說可以調整她還不信，結果他看完我的手機之後，就說字大很醜，根本沒人會去調整字體，問了家裡一圈之後，真的沒人用過字體大小的功能，我是不是科技怪人......就覺得字大比較好看啊」。

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▲網友分享自己把LINE字體調大，但卻被姪女直呼「沒有人會這樣」。（圖/LINE交友群組）
貼文一出，網友紛紛回應「本來就可以調整字大小啊，我已經幫我爸調成最大」、「我媽老花眼，字都調最大的」、「原來可以調字的大小喔，去哪邊按啊，我也覺得字好小」、「還真的沒調過字的大小欸，在哪裡按」、「老一輩這方面比年輕人更強，我爸拿到新手機就直接調成最大」。

另外，也有不少人分享使用心得「他有小、普通、大跟特大，調成大看起來很舒服喔，特大就太大」、「調成大真的不錯，普通還是太小」、「有朋友調成小.....不知道眼睛會不會壞掉，我個人是調成大，還不錯，字體適中」、「調成大就好，特大會太大，大的字看起來很舒服」。而如果想要調整字體大小民眾，可以到設定，選擇「聊天」這欄，點入就會看到「字體大小」的選項，按照個人習慣調整更大或是更小哦！（編輯：張嘉哲）

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