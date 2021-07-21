COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
2020東京奧運最新訊息
2020東京奧運最新訊息
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

一堆人離職被烙狠話「業界很小」！網破解老闆話術：快閃

▲有網友詢問「有人離職被公司烙狠話的嗎？」立馬釣出一堆人爆料，曾遇過老闆烙狠話警告「業界很小！」（示意圖，圖中人物與本文無關／翻攝Pixabay ）
▲有網友詢問「有人離職被公司烙狠話的嗎？」立馬釣出一堆人爆料，曾遇過老闆烙狠話警告「業界很小！」（示意圖，圖中人物與本文無關／翻攝Pixabay ）

編輯中心/綜合報導

2021-07-21 15:37:55

不少人可能會因未來前途規畫、職場文化問題，或公司理念不符等理由，而選擇離開工作環境。不過，就有一名網友好奇詢問「有人離職被公司烙狠話的嗎？」釣出一堆人爆料，曾遇過老闆烙狠話警告「業界很小！」對此，就有行家立馬破解話術，表示「業界真的很小才更不用怕他！」

我是廣告 請繼續往下閱讀
原PO於PTT WomenTalk板上發文，表示以前曾被同學挖去公司，但事後準備離職時，老闆卻說「要去我新公司說我壞話」。不僅如此，他還遇到有些公司在提離職時不答應慰留後，就瞬間翻臉的情況。

讓他無奈猜測，「應該是覺得很好用的奴隸給別人用很捨不得吧，在職時不善待你，要離職時就裝模作樣什麼把你當家人一樣，花多少時間教你，我還幫公司教了幾十個新人好嗎。」最後也讓他好奇詢問「有人離職被公司烙狠話的嗎？」

▲網友詢問「有人離職被公司烙狠話的嗎？」（圖／翻攝PTT）
▲網友詢問「有人離職被公司烙狠話的嗎？」（圖／翻攝PTT）
問題一曝光，就引來不少人熱議，「有欸！被說你去外面很難找到那麼好的公司、同事，也沒有人會手把手教你東西」、「有，說他對員工多好我們不懂珍惜、忘恩負義！嗆一波就把我封鎖了，我整個莫名其妙」、「有，但完全沒用」。

其中許多鄉民都遇過老闆或公司警告「業界很小」，直言「會說業界很小，要封殺我」、「業界很小啦，你這樣想跳就跳，我隨便一句都可以讓你找不到工作啦」、「你這樣搞我，這個業界不用混了」、「有，說要告我，還說圈子很小他跟律師很熟什麼的」、「有，說敢走我就封殺你」、「業界很小，小心被封殺」。

不過，就有內行破解話術，解釋「如果業界真的很小才更不用怕他，公司有問題通常眾所皆知」、「業界小真的不用怕，要打聽很容易」、「還遇過提離職，主管撂狠話你要走我想辦法記你三隻大過，讓你在新公司也不好過，說我不付違約金會在護理界待不下去，各醫院會互相打聽，我現在還不是在別的醫院工作XD」。（編輯：陳雅雲）

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

您認為日本有可能在疫情下舉辦一場安全可靠的奧運嗎?

可以
不可以
15.79%84.21%
2021-07-20-2021-07-22

質疑高端疫苗審查，部長陳時中遭按鈴告發，對此，你認同這樣的行為嗎？

認同
不認同
80%20%
2021-07-20-2021-07-22

PK迎微解封首周末，你有出門嗎?

有，終於可以正大光明出門透透氣
沒有，繼續居家耍廢
11.53%88.47%
2021-07-19-2021-07-21

「清林散昶」，您覺得罷免林昶佐會成功嗎？

會成功
不會成功
76.11%23.89%
2021-07-18-2021-07-21
疫情過後，你最想做什麼？

疫情過後，你最想做什麼？

繼續作答
疫情期間特別手滑，以下有哪些商品你也跟著大爆買一波了呢？

疫情期間特別手滑，以下有哪些商品你也跟著大爆買一波了呢？

繼續作答
即時
推薦閱讀