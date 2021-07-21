一堆人離職被烙狠話「業界很小」！網破解老闆話術：快閃

我是廣告 請繼續往下閱讀
讓他無奈猜測，「應該是覺得很好用的奴隸給別人用很捨不得吧，在職時不善待你，要離職時就裝模作樣什麼把你當家人一樣，花多少時間教你，我還幫公司教了幾十個新人好嗎。」最後也讓他好奇詢問「有人離職被公司烙狠話的嗎？」
問題一曝光，就引來不少人熱議，「有欸！被說你去外面很難找到那麼好的公司、同事，也沒有人會手把手教你東西」、「有，說他對員工多好我們不懂珍惜、忘恩負義！嗆一波就把我封鎖了，我整個莫名其妙」、「有，但完全沒用」。
其中許多鄉民都遇過老闆或公司警告「業界很小」，直言「會說業界很小，要封殺我」、「業界很小啦，你這樣想跳就跳，我隨便一句都可以讓你找不到工作啦」、「你這樣搞我，這個業界不用混了」、「有，說要告我，還說圈子很小他跟律師很熟什麼的」、「有，說敢走我就封殺你」、「業界很小，小心被封殺」。
不過，就有內行破解話術，解釋「如果業界真的很小才更不用怕他，公司有問題通常眾所皆知」、「業界小真的不用怕，要打聽很容易」、「還遇過提離職，主管撂狠話你要走我想辦法記你三隻大過，讓你在新公司也不好過，說我不付違約金會在護理界待不下去，各醫院會互相打聽，我現在還不是在別的醫院工作XD」。（編輯：陳雅雲）