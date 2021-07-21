最思念哪道美食？東港人推爆「經典神款」：不是海產粥
台灣素有美食王國之稱，各式在地小吃不僅吸引許多國外觀光客，更讓不少本地人念茲在茲，尤其是從南部前往台北打拼的「北漂族」們，說起家鄉美食總是格外真情實感。就有位來自東港的網友透露，和朋友聊起最思念的美食味道，他回答東港「飯湯」，但朋友卻以為飯湯就是海產粥，讓他直呼「根本不一樣！」獲得許多共鳴。
編輯中心/綜合報導
2021-07-21 15:23:36
原PO在臉書社團《爆廢公社公開版》發文，透露自己最「思思念念的就是東港這味了」，並分享了一張飯湯的照片。不過原PO友人卻疑惑詢問，「這不是海產粥嗎？」讓原PO不禁直呼「根本不一樣還硬要說一樣東西！」原PO接著也解釋兩者不同，飯湯是「湯跟飯料分開，然後吃的時候加在一起」，海產粥則是「海產粥是飯丟下去煮」。
文章一出挑起許多東港人的美食記憶，紛紛在底下留言回覆說，「真的好懷念東港的飯湯，料多又便宜」、「婚喪喜慶皆宜」、「懷念小時候的味道」、「南部的飯湯用料超大器」、「出廟會最對味」、「重點是要有豆支，沒豆支不道地」、「我也愛飯湯...只有南部人才懂」、「飯湯很好吃，跟海產粥完全不一樣，味道跟口感完全是不一樣的感受」、「懷念阿嬤的飯湯」。
更有內行網友進一步詳細解釋，「屏東的飯湯因地制宜，在農業比較蓬勃的區域俗稱『割稻飯』，用料屬於新鮮的蔬菜，豆支，少許海鮮料。在漁業比較發展的區域通稱『飯湯』，用料都是依當地盛產的海鮮為主，蔬菜為輔。米飯有加熱熬煮過稱為『菜粥』、『海鮮粥』，米飯沒有加熱熬煮過稱為『割稻飯』、『飯湯』」精闢分析獲得許多鄉民按讚。據了解，屏東的飯湯文化往往與廟會慶典結合，也與東港漁業發展有關，在地的新鮮好滋味加上慶典活動的人文溫度，成為許多鄉親難忘的美食記憶。（編輯：倪浩軒）