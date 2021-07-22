影／留長髮就不MAN？留長技巧、優缺點 型男不藏私分享
許多男性認為短髮才會讓人感覺很MAN，但其實留長髮也可以有同樣效果，而且還能增加個人特色，YouTube頻道「Vic Chen 陳仲熙」特別整理出男性留長髮所帶來的優點及缺點，以及這兩年因為留長髮帶給自己的困擾等等，對想留長髮的觀眾們都非常有參考價值。
影像中心/綜合報導
2021-07-22 15:00:00
有很多男性想留長髮但又怕麻煩或不好整理，因此YouTube頻道「Vic Chen 陳仲熙」為此拍了男生留長髮需要注意的事情及優缺點，他整理了 5 個優點分別是增加個人特色、做出差異性、造型多變、減少剪頭髮次數以及保暖作用。
他也親自示範留長髮對於穿搭上的搭配，不管是皮衣、西裝、背心都看起來非常有型。除了優點之外，他也整理了 3 個留長髮的缺點，夏天熱到爆、吹整頭髮時間拉長以及容易被誤認，因為留長髮的男生算是少數，因此很多人看背影都會誤以為是女性。
很多人好奇留長髮的過渡期，該怎麼克服及適應，對此他整理 4 個階段提供給觀眾參考。第一階段從短髮開始留長、第二階段有瀏海時期、第三階段鬢角與髮尾有斷層、第四階段長髮造型可以修剪。
除了這四階段之外，最重要的是過程可能會遇到身邊的人會要你剪短，但他建議如果你開始想要剪短，你就很難把頭髮留長，所以他建議最好一次留長再慢慢修。詳細的講解也讓許多想留長髮的觀眾都慢慢建立信心，希望也能變得跟他一樣很有魅力。（文字編輯：胡繼偉）
▶感謝授權：Vic Chen 陳仲熙
完整影片：https://youtu.be/doZ44eqiifM