威力彩飆7.4億！「4星座」財運旺到爆　這位爽被財神加持

威力彩連槓32期，明（22）日獎金上看7.4億，讓不少民眾紛紛衝到彩券行，就想一圓發財夢。對此，清水孟國際塔羅小孟老師就在臉書發文，表示「4星座」財運特別旺，中獎率超高，快揪家人朋友一起來看看吧！





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▲明（22）日威力彩頭獎獎金上看7.4億，對此，小孟老師就表示「4星座」財運超級旺。（圖／NOWnews資料照）

× ▲明（22）日威力彩頭獎獎金上看7.4億，對此，小孟老師就表示「4星座」財運超級旺。（圖／NOWnews資料照）

Top4：巨蟹座

7/22日太陽水星落入巨蟹座本命宮位，顯示巨蟹座財運爆發力十足，但美中不足木星呈現逆行位置，代表在選號時會錯過不錯的數字，建議憑著第一直覺是最準的。





除此之外木星也代表紅色力量，因木火相生，若能在今日找到紅包袋或紅色色紙，在外面寫下財神速速來，再攜帶紅包袋到投注站，說不定能引來過路財神讓你中到大獎。





幸運數字：1.4.0.2





Top3：雙魚座





雙魚座太陽水星落入雙魚座的偏財宮放大，顯示雙魚座投資運勢很旺並且放大，水星引力可以幫你招來財氣，小孟老師建議您可以在腰帶上，用食指劃9個錢幣的符號，代表九五至尊，腰藏萬貫，讓你在下注後可以富甲一方。





幸運數字：1.4.5.0





Top2：獅子座





火星在本命宮放大，並且在命宮發熱發燙，顯示獅子座突發橫財運勢表現亮眼，小孟老師建議你可以用一張白紙，再白紙上畫一個金元寶，並且可以在金元寶下方寫下自己的名字與生日，然後帶著畫好的金元寶到投注站下注，元寶的能量就能讓你全身上下充滿財氣。





幸運數字：1.7.0.8





Top1：牡羊座





火星若入牡羊五宮偏財宮，因此牡羊座財運能被財神加持，因此求財衝動更為驚人，建議你下注前冥想森林之王獅子，獅子能量能撼動不動的財帛宮位，讓你的財庫再度點燃。





幸運數字：5.9.1.4





此外，小孟老師也透露財神方位於「正東方」，建議民眾可以尋找住家或是工作地東方的投注站購買，而財運能量最強的時間則是在「中午9:00-11:00」、「晚上15:00-17:00」。（編輯：郭佩蓉）



