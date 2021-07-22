影／超擬真「黃金脆皮炸雞」！女友遭惡整卻狂讚：超好吃
國外流行的一道特殊料理「假炸雞」，做法和材料相當簡單，香港YouTuber「arhoTV」的 Sunny 表示，最近女友 Creamy 老說著想要吃炸雞，時常分享惡整影片的他，便想到了這次整人企劃，趁女友出外的時候，將「真假炸雞」放在一起，當女友吃到超擬真「黃金脆皮炸雞」的瞬間，反應卻讓他相當意外，竟狂讚「超好吃」！
影像中心/綜合報導
2021-07-22 13:00:00
影片中Sunny向大家介紹，假炸雞需要準備的材料有：營養麥片、pocky巧克力棒、明治香草冰淇淋、白巧克力、食用色素等。
首先先將營養麥片捏碎，製造假炸雞的酥脆外皮所需要的顆粒感；巧克力棒當作雞骨的支架，香草冰淇淋自然就是肉質的部分，將冰淇淋與巧克力棒揉捏成雞腿形狀的時候，可以先用保鮮膜包覆好，拿進冰箱內冷凍。
接著將白巧克力融化之後，加入些許紅色食用色素，攪拌均勻成淡淡的咖啡色，當作冰淇淋外衣的「假麵糊」。
最後將冰凍好的假雞腿未完成品，裹上巧克力麵糊，再丟進麥片堆裡，讓麥片充分包覆住冰淇淋，「超擬真黃金脆皮炸雞」就誕生了！沒想到惡整女友 Creamy 的企劃，卻讓她吃得很是滿意，甚至讚許男友做的假炸雞，應該拿出來販售。
網友也紛紛留言表示：「Sunny做的炸雞好像啊！超強！」、「我本來不喜歡吃炸雞的，但我看完怎麼很想吃」。（影音編輯：謝美伶）
▶感謝授權：arhoTV
完整影片：https://youtu.be/eIKwdv_DO8E