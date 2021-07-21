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馬路「釣魚」成追憶！洞口加橫槓　瑞芳人：一種「微封」

▲瑞芳深澳漁港附近的馬路孔洞可以釣魚，一度成為當地特殊景觀。不過現在已被區公所將洞口處理起來，不再給民眾釣魚。（圖／翻攝自《爆廢公社二館》臉書）
▲瑞芳深澳漁港附近的馬路孔洞可以釣魚，一度成為當地特殊景觀。不過現在已被區公所將洞口處理起來，不再給民眾釣魚。（圖／翻攝自《爆廢公社二館》臉書）

編輯中心/綜合報導

2021-07-21 16:37:17｜2021-07-21 17:20:10

瑞芳深澳漁港附近的馬路孔洞可以釣魚，當地居民經常拿起板凳、魚竿，就在自家附近的馬路上釣起魚來，相關影片在網路上曝光後引發熱議，「馬路釣魚」也成為當地特殊景觀。不過昨（20）日瑞芳區公所以「安全考量」為由，已將馬路孔洞加工處理，讓不少民眾大呼可惜。

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日前有網友在臉書社團《爆廢公社二館》分享民眾在馬路釣魚的影片，隨後有不少媒體前往採訪，當地居民解釋這裡以前是深澳電廠冷卻水的排氣孔，底下是淡、海水的交界處，因此才可以釣起鰻魚或紅蟳等生物。還有民眾接受訪問時透露，一天最多可以釣起40多條鰻魚，「馬路釣魚」的特殊景象掀起討論。

▲孔洞被封，馬路釣魚奇觀成絕響。（圖／翻攝自《瑞芳公共論壇》臉書）
▲孔洞被封，馬路釣魚奇觀成絕響。（圖／翻攝自《瑞芳公共論壇》臉書）
不過瑞芳區公所在昨日將馬路的孔洞全部以水泥重新施工，洞口中間加上橫槓，阻止民眾繼續釣魚。綜合媒體報導，瑞芳區公所解釋由於在馬路釣魚造成交通安全的隱患，加上疫情期間避免群聚，所以才決定將洞口封小，但不會影響原本的排氣功能。

有網友將洞口被封的照片分享到臉書《瑞芳公共論壇》，不少網友在底下失望留言說，「封了，也封掉瑞芳區推廣的機會」、「一個樹大招風的概念」、「斷了生計」、「不能玩了」、「微封的概念」。但也有網友支持，「在馬路中間釣魚太危險了啦」、「封的非常好！明明就是三級警戒期間，每晚都有不少外來人來此群聚」。（編輯：倪浩軒）

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