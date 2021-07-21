每次都給10萬紅包！婆婆「疼孫行為」惹怒媽：用錢買親情
如果長輩已經疼小孩到寵的程度了，父母們會怎麼做？對此，就有人妻抱怨，兒子常想吵著要去奶奶家，因為爺爺、奶奶不但會買鞋子和潮流服飾給兒子，甚至會包8到10萬不等的紅包，讓她氣炸直呼「我絕對不會讓他變成奶奶的奶寶」，貼文一出也引起熱議。
編輯中心/綜合報導
2021-07-21 16:54:57
原PO在《靠北婆婆2.0》表示，兒子常吵著要去奶奶家，若是不讓他回去，對方居然還會叫司機來接。原PO解釋，兒子愛回去的原因，其實是因為爺爺、奶奶每次都帶兒子到百貨公司血拼，買一堆鞋子和潮流服飾，甚至還會包8到10萬不等的紅包。
原PO接著說，兒子現在只是一個國中生，每個月卻有30幾萬零用錢花，某次還被她發現，婆婆偷辦了一張黑卡任兒子刷，讓她氣憤的說「你絲毫不覺得這樣很離譜，還認為自己很疼孫，絲毫不覺得用錢買親情有何不對 」。
原PO透露，婆婆把自己的兒子教育成媽寶，到了30幾歲還沒有任何工作經驗，「我當初真的眼瞎了才嫁到這種超級媽寶」，結果現在又妄想影響兒子，因此她決定等到疫情結束後，自己就要帶著兒子去英國住，並強調「我絕對不會讓他變成奶奶的奶寶」，最後也忍不住問「你們覺得給孩子多少零用錢比較合理？」
貼文曝光後，網友也傻眼直呼，「這整件事都很不合理啊」、「有這樣的現金資本剛好教孩子理財啊」、「這樣不好耶，這樣孩子會覺得錢是不用努力賺就會有錢」、「這時要幫小孩存起來，給他一些就好了」。另外也有不少人笑說，「太可惡了，有本事衝著我來」、「我終於找到失散多年的阿嬤了」、「這惡婆婆...我可以啊」、「我要認阿嬤」。（編輯：許智超）