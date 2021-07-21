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拋「階梯式」方式解封　侯友宜：疫情「易放難收」

▲新北市長侯友宜今（21）日認為，疫情控制的過程中「易放難收」，必須做好充分的準備。（圖／新北市政府提供）
▲新北市長侯友宜今（21）日認為，疫情控制的過程中「易放難收」，必須做好充分的準備。（圖／新北市政府提供）

記者陳志仁／新北報導

2021-07-21 17:35:00

726是否能如願的降級、解封，引發各界的關注？新北市長侯友宜今（21）日認為，疫情控制的過程中「易放難收」，必須做好充分的準備，因此將採「階梯式」的方式逐漸往下降，而非快速的開放解封。

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侯友宜今日在新北的防疫贈便會議上表示，CDC會針對降級、解封做評估外，由於新北市是重災區中的重災區，因此面對疫情一定採取最謹慎的態度；面對降級、解封的議題，尤其看到全世界包括南韓、荷蘭的各大城市解封後，稍有不慎馬上又封城的例子比比皆是，解封的過程要小心翼翼外，也要評估每個城市的狀況，降級、解封後如何的因應？萬一疫情再爆發會有多大的影響？應該如何控制、壓制疫情。

侯友宜提醒，大家如果記憶猶新，新北5月中旬的疫情是個位數，但從個位數、十位數到百位數，從7例變148例只有4天，4天的確診案例上升20倍到148例，有辦法可以控制、壓制疫情嗎？回頭檢視新北6月份的疫情，從162例降回5例花了4星期的時間，且還付出慘痛的教訓，才有辦法從三位數降到個位數，疫情上升只有4天，下降花了4個星期，這也是為何要以謙卑、嚴謹、務實的態度，看待降級、解封的議題。

侯友宜指出，從三級警戒要降到二級，中間要分梯次、分階段，猶如樓梯的階梯般，逐漸、逐漸的檢討、往下降，不一定要採快速開放解封的方式，從三級警戒三級就一下拉到二級，應該要緩緩以階梯式，慢慢檢討哪些對經濟的影響較大，且可落實防疫，一步一腳印的慢慢逐漸以「階梯式」的方式下降；新北一定採取戒慎恐懼、小心翼翼的態度，分梯次、階段的方式思考，因為疫情控制的過程中「易放難收」，必須做好充分的準備。

▲國內本土疫情自4月中旬起爆發後各地發生多起群聚，相關疫情狀況發展時間軸一次看。（圖／NOWnews製作）
▲國內本土疫情自4月中旬起爆發後各地發生多起群聚，相關疫情狀況發展時間軸一次看。（圖／NOWnews製作）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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