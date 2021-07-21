拋「階梯式」方式解封　侯友宜：疫情「易放難收」

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侯友宜提醒，大家如果記憶猶新，新北5月中旬的疫情是個位數，但從個位數、十位數到百位數，從7例變148例只有4天，4天的確診案例上升20倍到148例，有辦法可以控制、壓制疫情嗎？回頭檢視新北6月份的疫情，從162例降回5例花了4星期的時間，且還付出慘痛的教訓，才有辦法從三位數降到個位數，疫情上升只有4天，下降花了4個星期，這也是為何要以謙卑、嚴謹、務實的態度，看待降級、解封的議題。
侯友宜指出，從三級警戒要降到二級，中間要分梯次、分階段，猶如樓梯的階梯般，逐漸、逐漸的檢討、往下降，不一定要採快速開放解封的方式，從三級警戒三級就一下拉到二級，應該要緩緩以階梯式，慢慢檢討哪些對經濟的影響較大，且可落實防疫，一步一腳印的慢慢逐漸以「階梯式」的方式下降；新北一定採取戒慎恐懼、小心翼翼的態度，分梯次、階段的方式思考，因為疫情控制的過程中「易放難收」，必須做好充分的準備。
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