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準備國考中！他被「台積電邀面試」卻猶豫　網看法一面倒

▲有「護國神山」之稱的台積電（TSMC），是許多人心中的夢幻公司。（圖／NOWnews資料照片）
▲有「護國神山」之稱的台積電（TSMC），是許多人心中的夢幻公司。（圖／NOWnews資料照片）

編輯中心/綜合報導

2021-07-21 18:17:19

有「護國神山」之稱的台積電（TSMC），是許多人心中的夢幻公司。不過就有網友表示，自己正在準備考公職的中途，收到台積電面試邀請，開始煩惱該如何選擇。問題曝光立刻有不少人給予建言：「當然去面試！」

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日前原PO在論壇PTT上發文提到，「我是生科系畢業的，最近正在準備考公職高普考，但卻突然收到台積電的面試邀請，職缺是製程工程師，請問我該如何選擇？要去面試嗎？」

▲台積電面試很多次才錄取？過來人分享自身經驗。（圖／翻攝pexels）
▲有網友表示，自己正在準備考公職的中途，收到台積電面試邀請，開始煩惱該如何選擇。（圖／翻攝pexels）
問題一出多數網友也建議，「先去台積電做看看，公職做不爽出來等於失業」、「投台積電1票，公職以後再考」、「可以先去台積電，如果做的不開心再考公職就好」、「當然先台積電賺錢，公職隨時都可以考，沒年齡門檻」、「又不一定上，當然去面試看看阿」、「年輕的話先去面試台積電，受不了再拿存的錢離職考公職」、「面試上了又不一定要去！先去看薪水開多少啊」、「多一個機會就多嘗試，上了就去」。

另外也有人提醒，「還沒面上也還沒考上，心猿意馬的很容易兩頭空」、「先專心準備面試，在還沒確定錄取之前，也不要鬆懈」、「兩個目前都沒上，現在就想這些太多了吧」。（編輯：潘毅）

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