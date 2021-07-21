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27張長榮全賣！他喊「風浪大快下船」狂賺7位數　網讚爆

▲一名男網友表示自己在今天賣出27張長榮（2603），賺進了265萬元，貼文一出，掀起熱議。（長榮提供）
▲一名男網友表示自己在今天賣出27張長榮（2603），賺進了265萬元，貼文一出，掀起熱議。（長榮提供）

編輯中心/綜合報導

2021-07-21 17:51:43｜2021-07-21 17:52:14

受美股重做反彈激勵，台股今（21）日指數開高大漲逾百點，不過盤中鋼鐵、航運傳產熄火，拖累指數轉弱，大盤開高走低，最低跌到17352點，終場跌幅收斂，收在17458點；對此，也有一名男網友表示自己在今天賣出手中的「27張」長榮（2603），共賺進265萬元，貼文一出，掀起熱議。

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該名男網友在PTT以「長榮2603高歌離席」為題發文，表示自己當初買進長榮的成本價為81.5元左右，從5月就一直抱到現在，無論是長榮站上233元的高點，又或是跌至148.5元，他都經歷過。

不過，原PO也提到，他自己覺得現在「風浪太大，風向詭譎多變」，已經看不清楚狀況，因此決定暫時高歌離席，選擇在一開盤，以181.5元將手中持有的27張長榮全賣出，扣除投資成本，共賺進265萬元左右，損益率119.25%。他也透露，若股價上去，就算他被瘋狂打臉，但若下跌，他也會再擇機進場，「祝福各位水手都能發大財」。

▲一名男網友表示自己在今天賣出27張長榮（2603），賺進了265萬元。（圖／翻攝自PTT）
▲一名男網友表示自己在今天賣出27張長榮（2603），賺進了265萬元。（圖／翻攝自PTT）
貼文一出，掀起熱議，「有賺給推」、「恭喜賺錢」、「落袋為安，恭喜」、「超過100％，高手」、「賣在起漲點，佩服」、「太神啦」、「賣蠻高的，恭喜」、「賺了一年收入，猛」。

由於長榮股東會今（21）日登場，也在今日恢復正常交易，但股價開高走低，早盤一度攻上183.5元，上漲14元，盤中卻翻黑，低點甚至跌停至153元，終場以155元作收，下跌8.55％；就有網友表示，「我還在船上呀，救我」、「雖然跑晚了，不過還是贏過現在還在船上的韭菜」、「又有高手高歌離席了，難道剩下我洗碗」、「老水手別走啊」。

不過，最後也要提醒投資人，投資一定有風險，基金投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書（投資人須知），學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。（編輯：郭佩蓉）

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