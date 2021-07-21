婚禮不請花童！蓄鬍男登紅毯「自信狂灑」 全場嗨喊賺到
西式婚禮在新娘入場前，通常都會有小花童灑花瓣開場，雖然這個灑花環節幾乎成了傳統，但美國有一對新人卻打破傳統，不但沒有請任何花童，還找來一名蓄鬍的高大男子，現場的賓客看了十分困惑，沒想到蓄鬍男子下秒舉動，直接讓現場氣氛嗨起來。
編輯中心/綜合報導
2021-07-21 18:12:47
根據《鏡報》報導，美國拉斯維加斯一名婚禮規劃師珍妮（Jenny）在《TikTok》表示，有一對新人決定拋開傳統，以嘻哈歌曲代替古典樂，且不邀請任何花童來灑花瓣，而是安排一位「有錢人」登場，珍妮也忍不住說「有了有錢人，誰還需要花童呢！」
從畫面上可以看到，一名蓄鬍男子身穿黑色西裝，接著自信地走上紅毯，正當現場的賓客感到疑惑時，他將雙手伸進兩邊口袋，接著抓出大把鈔票並向兩旁撒，甚至還直接將鈔票交到賓客手中，讓賓客瞬間露出驚喜的笑容。
更有趣的是，背景音樂嘻哈團體Travis Porter的Make It Rain（下雨吧），彷彿是形容現場的鈔票像雨一樣下。事後，珍妮也出面回應，婚禮上中使用的全是真鈔，影片曝光後，也吸引1300萬次觀看。
許多網友也紛紛回應，「到底為什麼沒人撿啦！你們不要給我好不好」、「賓客居然還能保持冷靜」、「這完全可以讓我克服社交恐懼去參加婚禮」、「拜託請我，我會坐在走道那一側的」、「如果婚禮都這樣看我還不去爆」、「如果我在現場，帳單早就都繳完了」、「其實這應該比撒鮮花還省」、「我也好像去這種婚禮，太酷了吧」。（編輯：許智超）