防疫不防「藝」　新北文化局明起開放五館一園線上預約

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龔雅雯指出，首次開放預約參觀的日期為7月24日至8月1日，接續將以每2週的頻率，開放可預約時段，各館每梯次可預約的人數，分別為十三行博物館80人、黃金博物館80人、鶯歌陶瓷博物館80人、淡水古蹟博物館80人、國定古蹟林本源園邸50人、坪林茶業博物館30人。
文化局提醒民眾，預約成功後，請確認收到預約成功通知信，或可於預約系統網站查詢預約入場憑證（QR Code），並於預約時段內至現場持預約入場憑證購票，每一入場憑證限用一次，免費購票者請至現場出示相關證件證明；參觀預約辦法如有未盡事宜，主辦單位保留修改、終止、變更活動內容細節的權利，後續也將隨疫情發展做滾動式修正。
為了提供民眾更優質與安全兼顧的藝文欣賞環境，「五館一園」開放區域除進行容留降載、實聯制（CDC）、加強環境清消次數外，也請參觀民眾一律配合相關防疫措施，佩戴口罩、測量體溫、手部消毒，實施園區內禁止飲食，維持1.5公尺以上社交距離。相關預約的資訊，可至文化局的官網或文化局粉專查詢。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。