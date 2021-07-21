30歲學霸想重考牙醫！網見「學歷」超贊成：值得一拼
大學所就讀的科系，對於部分產業的職涯發展有極大影響。就有一名30歲的文組學霸，開始考慮重考牙醫系，但又擔心太晚轉換管道，但學歷曝光後，卻有不少網友認為「值得一拚」。
編輯中心/綜合報導
2021-07-21 23:12:13
原PO在論壇Dcard上發文分享，「35歲才重考上牙划算嗎？我哥哥現在三十初頭，是文組第一志願畢業，但現在開始思考重考牙醫，他有把握花3到5年能吊車尾考上私立牙醫系，但到時候也35歲，真正能執業也40多歲，這樣還值得重考嗎？」
由於原PO目前也是牙醫系在學中，「我知道牙醫薪水大概有20萬，至少是哥哥目前薪水的兩倍，但如果花這麼多時間才多一倍薪水，這樣划算嗎？」
貼文曝光後，立刻有不少網友回應「當然重考啊，文組在臺灣沒前途，即使是台大也只有最最頂尖的才可能接近醫學、牙醫」、「建議重考，但是把職業傷害跟年紀算進去的話，除非是植牙矯正大戶，不然考慮到醫牙沒退休金，做越久越賺的話，考醫比較划算」、「你父母醫牙或家裡開診所的話，能接班當然一定重考考到上啊」、「文組職涯發展真的很黯淡，值得一拼，趕緊重考吧」。
但也有少部分人搖頭「哥哥現在月入100k，那我覺得沒必要重考」、「即使35就順利考上，執業時間晚人家快十年，薪水兩倍差不多剛好抵銷原本工作而已，這樣看起來只是浪費心血而已，不划算」「現在也越來越不適合開業了，牙醫診所好做的地方偏飽和」。（編輯：潘毅）