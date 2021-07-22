爽進台積電10年！男嘆「一輩子離不開」　眾見理由點頭了

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也沒幾個好工作薪水能夠贏台積電的.....

▲網友表示自己在台積電已經十年，但卻也是造就他離不開的主因。（示意圖／取自pixabay）

自己本身又有老婆小孩跟房貸要養，累歸累，但是領的薪水真的還是屌打所有外面的工作