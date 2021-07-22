爽進台積電10年！男嘆「一輩子離不開」 眾見理由點頭了
許多人在求職的時候，都會希望自己的薪水能夠越高越好，甚至是高於平均水準之上，其中有「護國神山」之稱的台積電（TSMC）職缺，更是許多人夢寐以求想進的公司之一。不過，近日就有網友分享自己進入台積電之後，埋頭苦幹10年，不過卻導致自己離不開台積電尋求新工作，其原因曝光後，引發討論。
編輯中心/綜合報導
2021-07-22 07:25:25
原PO在PTT貼文指出「小弟台積電設備輪班人也當了10年，隨著賺飽的老人，以及剛來沒多久不能適應的新人陸續離職後，最近真的累到撐不住了，每天都有想要留職停薪一下的衝動，但打開人力銀行一看，也沒幾個好工作薪水能夠贏台積電的.....」。
「自己本身又有老婆小孩跟房貸要養，累歸累，但是領的薪水真的還是屌打所有外面的工作，再來是年資都已經上來了，跳槽的話特休什麼的福利都會被歸零，也是得不償失，就這樣每年一直想一直想，不知不覺就已經過了10年，感覺跳到最後，還是只能在台積電裡面換部門.......想知道從台積電要離職的人是怎麼調適心態的.....不然我可能一輩子都離不開GG了」。
貼文一出，網友紛紛回應「真的回不去了，你的生活就是需要這樣的薪水」、「薪水證明一切....事實就是台積電薪水確實贏過外面太多公司，雖然累，但你需要錢」、「我也差不多十年，打定主意要輪一輩子了吧」、「台積待了五年以上，基本上就走不掉了，資歷跟薪水，外面的你都看不上眼了」、「再苦還是要拼吧，享福的就是晚年了，不要像我一樣，離職後現在年薪剩下45萬，加油！」、「GG每五年就是一個坎，加油，目前我已經17年了」、「家人也12年了，真的走不掉，跳槽薪水也是差好幾個檔次了」。（編輯：張嘉哲）