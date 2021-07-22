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烤箱沒人開自己轉！他毛炸「插頭根本沒插」　行家曝真相

▲烤箱是不少人拿來烹飪料理的好幫手，不過近日就有網友分享，烤箱沒有插電卻自行運轉，引發討論。（圖/PTT）
▲烤箱是不少人拿來烹飪料理的好幫手，不過近日就有網友分享，烤箱沒有插電卻自行運轉，引發討論。（圖/PTT）

編輯中心/綜合報導

2021-07-22 08:13:10

一個人在外租屋，總是會遇到各種奇怪的事情發生，讓人免不了發毛。近日，就有網友分享自己一個人租房，結果去浴室洗澡出來後，發現烤箱自己在運轉，發出滴答的聲響，但是烤箱根本沒有插電，讓他非常害怕，緊急上網求救，貼文引發廣大迴響。

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原PO在PTT貼文指出「我租屋處前兩個月搬來一台我姐用不到的烤箱，但我也用不到，所以就放在地板上到現在，一切都很正常，但當我去浴室洗澡出來之後，發現烤箱發出滴答的聲音，就是正在倒數的聲音，時間大約是15分鐘，我完全沒有碰到烤箱！而且烤箱也沒插電！」

▲有網友分享，她在使用烤箱時，不小心讓裝紅色可可的器皿在烤箱中裂開，意外出現「血流成河」的駭人場面。（示意圖／翻攝自《unsplash》
▲網友分享自己的烤箱在沒人操錯下，自行運轉，引發討論。（示意圖／翻攝自《unsplash》 ）
「後來我有去試轉，那個轉盤沒有出點力氣是轉不動的，感覺就像是有人去把它轉開一樣，當下也沒有想太多，所以就讓他慢慢倒數完，最後確實時間也到了，也倒數完然後叮一聲就停，但是越想越不對勁，有沒有人可以提供我合理的解釋？」

貼文一出，網友紛紛回應「可能是本來就有被轉但卡住，那個配件本身跟電無關」、「烤箱的計時器是機械原理，不用電也會動，應該上次有人轉卡住了」、「這種機械式的計時轉盤不用插電」、「比較老舊的機械式會卡住，記得定時更換」、「旋鈕有時會生鏽卡住，應該上次就卡住，突然撞到或是熱脹冷縮彈開，才會繼續倒數」、「熱脹冷縮，上次卡住，可能溫差變化導致鬆動」、「機械式旋鈕不需要插電就可轉喔，上次有人轉就卡住這樣，然後鬆開就會這樣，我家也有過」。（編輯：張嘉哲）

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