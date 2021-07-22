掃地機器人超實用又省事？網曝「隱藏缺點」：真的很崩潰

科技日新月異，如今家電種類應有盡有，功能也越來越發達，許多主婦都會選擇購買好用的電器來減輕自身負擔。而近日有網友就在PTT請益大家「掃地機器人有何缺點？」釣出一名網友曝光「1隱藏缺點」，直呼「很崩潰...」

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原PO在PTT女孩板以「

掃地機器人缺點

」為題發文表示，如果有可以讓自己輕鬆的工具為什麼不用呢？但想想某些物品缺點也是實際用了才會知道，實在必須研究想清楚。他並指出，「洗碗機似乎最少必須洗一小時，我的話可能就不適用，區區幾個餐具而已讓機器轉一小時，別了吧！人工瑪莉亞我本人清洗，了不起15~20分鐘吧！清洗完畢很有成就感；洗衣機確實是需要的，大浴巾、長褲什麼的，人工泡水搓洗不可能，力氣會花得比洗碗多好幾倍，床單、被單當然需要洗衣機。」

原PO接著便詢問「掃地機器人是插電，全程有電線跟著跑嗎？沙發以及床底下確實會自動跑進去清乾淨嗎？餐椅、書椅會妨礙清掃進行真的假的？」他直言，如果椅子必須搬上搬下以便清掃，那還是人工手動清掃好了，不想花力氣在椅子搬動上。另外，他更提問「集塵盒必須清理嗎？」同時透露自己「曾經用過傳統吸塵器，只能說好難用好痛苦，現在主要是用乾式除塵紙清潔地板，拖地是用腳踩著濕抹布一一前進擦拭，抹布使用一陣子會替換，覺得這種方式最好。」

▲掃地機器人有啥缺點嗎？一名網友就直指「有寵物的話最好不要，因為吸到大便的話會整個地板都是，清的很崩潰，然後真的很吵！」（示意圖，與本文無關／取自pixabay）

問題一出，鄉民隨即議論紛紛「家中地上雜物太多，或家具高度不夠讓機器進去，可能就會覺得反而更費事」、「地上會刻意架高或清空，我家是三、四天才開開一次，都比之前一星期掃一次乾淨」、「明明有無線吸塵器，現在方便很多，不用在那掃不乾淨，頭髮都給你吸得乾乾淨淨，吸不到地方，換頭就能吸乾淨，省時很多。掃地機器人都是給他掃人掃不到地方，像櫃子底下、床底」、「現在還有自動集塵的版本，不用去開機器人的集塵盒，把袋子拿去扔了就好，缺點就是要買耗材」、「線要收好，東西要架高，然後就可以自由半小時」、「會爬上去電風扇底座、茶几底座不夠高的話會爬上去、一直撞椅子，知道有虛擬牆可以解決，但還是很麻煩，比較適合沒什麼雜物的空間。」「很吵、一直撞椅子、不會閃人，每次都差點踩到。」

另還有一名網友直指「

有寵物的話最好不要，因為吸到大便的話會整個地板都是，清的很崩潰，然後真的很吵！

」事實上，日前就曾有男網友分享，自己在