掃地機器人超實用又省事？網曝「隱藏缺點」：真的很崩潰

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原PO接著便詢問「掃地機器人是插電，全程有電線跟著跑嗎？沙發以及床底下確實會自動跑進去清乾淨嗎？餐椅、書椅會妨礙清掃進行真的假的？」他直言，如果椅子必須搬上搬下以便清掃，那還是人工手動清掃好了，不想花力氣在椅子搬動上。另外，他更提問「集塵盒必須清理嗎？」同時透露自己「曾經用過傳統吸塵器，只能說好難用好痛苦，現在主要是用乾式除塵紙清潔地板，拖地是用腳踩著濕抹布一一前進擦拭，抹布使用一陣子會替換，覺得這種方式最好。」
問題一出，鄉民隨即議論紛紛「家中地上雜物太多，或家具高度不夠讓機器進去，可能就會覺得反而更費事」、「地上會刻意架高或清空，我家是三、四天才開開一次，都比之前一星期掃一次乾淨」、「明明有無線吸塵器，現在方便很多，不用在那掃不乾淨，頭髮都給你吸得乾乾淨淨，吸不到地方，換頭就能吸乾淨，省時很多。掃地機器人都是給他掃人掃不到地方，像櫃子底下、床底」、「現在還有自動集塵的版本，不用去開機器人的集塵盒，把袋子拿去扔了就好，缺點就是要買耗材」、「線要收好，東西要架高，然後就可以自由半小時」、「會爬上去電風扇底座、茶几底座不夠高的話會爬上去、一直撞椅子，知道有虛擬牆可以解決，但還是很麻煩，比較適合沒什麼雜物的空間。」「很吵、一直撞椅子、不會閃人，每次都差點踩到。」
另還有一名網友直指「有寵物的話最好不要，因為吸到大便的話會整個地板都是，清的很崩潰，然後真的很吵！」事實上，日前就曾有男網友分享，自己在使用掃地機器人打掃家裡時，因為忘記先把愛犬關起來，結果發生慘劇，整台掃地機器人沾滿狗糞便，且地板還得自行清理，讓他相當崩潰。不過，電器好用與否見仁見智，畢竟每個人的需求都不一樣，使用感受當然也不盡相同。（編輯：許苡晴）