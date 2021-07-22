LINE傳訊息幹嘛一直「收回」？用戶曝真正用途：有夠重要
隨著智慧型手機越來越普及，人手一機早已見怪不怪，而在台灣，現今最多人使用的通訊軟體就是LINE，因為其多種功能，能聊天、通話也能拿來當作工作群組，在台灣是使用率最高的APP。不過，近日就有網友討論「LINE傳訊息一直收回到底是什麼意思？」貼文引發熱議。
編輯中心/綜合報導
2021-07-22 09:58:14
一名網友在抖音（Tik Tok）貼出影片表示「我真的很討厭LINE一直收回訊息的人，什麼意思？你就講出來了，我就也看到了，然後一直收回，一直收回是想要當作沒有這件事情發生嗎？真的是受不了耶！有人跟我一樣不喜歡這個功能嗎？」
貼文一出，網友紛紛回應「真的受不了，玩遊戲跳出訊息就算了，收回也會跳出訊息」、「我收回訊息本身是打錯字啊，個人習慣」、「超討厭收回，都已經看到了還收回」、「同感！這功能根本沒必要存在」、「笑死，沒想到有人討厭這個功能」、「我以前其實蠻愛收回的哈哈」、「阿就很多人不讀不回啊，懶得講就收回」。
而也有用戶直接點破2大功能，第一「防截圖」；第二「傳錯地方」，「多半是防止人家截圖啊」、「就是怕被截圖亂傳啊，講隱密的事情不都這樣，這功能有夠重要的」、「怕你截圖啦」、「問過朋友，說是怕截圖」、「你又不知道哪一天會跟那人鬧翻，到時候講的私密的事情都被截圖發出去」；「傳錯地方可以收回啊」、「有時真的會傳錯東西，收回才不尷尬啊」。（編輯：張嘉哲）