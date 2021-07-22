役男檢舉脫口罩抽菸遭記三大過　蘇治芬：見義勇為應表揚

於北港鎮公所服役的蔡姓替代役男，從年初服役開始，就發現多位前來洽公的里長多次拿下口罩與前北港鎮長蕭永義在室內抽菸，甚至在疫情三級警戒期間依然如此，蔡姓役男提出檢舉得到「會予勸導」的回覆後，將此事在網路上公開，沒想到竟接到記過懲處，引發議論。北港在地立委蘇治芬21日透過臉書表示，役男檢舉違反防疫規定，不應被鎮公所以公權力處分，希望雲林縣政府重新更正處分，否則只是讓民眾深感縣府不守法治、只重權貴。

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蔡姓役男在7月3日拍照向雲林縣政府縣民信箱、衛生局、政風處等3個單位檢舉，結果得到「會予勸導」的回覆，只好在7月6日把整個事件貼到網路上公開，沒想到近日竟接到「記過」懲處命令。

蘇治芬強調，台灣菸害防制法已推行多年，早已宣導不能在室內或公共空間內抽菸，影響他人健康，更何況是在鎮公所這類公家機關內，身為服務公眾民意代表的里長、鎮長，更應以身作則，她說，沒有以身作則就算了，還要處罰勇於站出來指正的役男，「公開表揚都來不及了，竟然還要一次記三大過，公所處理的方式真的是匪夷所思，無法苟同」。

蘇治芬說，北港鎮公所還指責蔡姓役男，說他言行已超過自身職務應負職責，「難道檢舉違規還需要有職務才能檢舉嗎，身為主管機關的衛生局、政風處，都接獲檢舉報案了，怎麼會完全都沒有處理呢」，她說，可見雲林縣政府的螺絲，是一路從下面鬆到上面，「還是只要是背後有關係的人，在地方都可以目無法紀，為所欲為？」。

蘇治芬說，她絕對支持蔡姓役男的見義勇為，以及指正錯誤的勇氣，也希望雲林縣政府重新更正處分，否則只是讓民眾深感縣府不守法治、只重權貴。