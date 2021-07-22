好市多驚見「巨大蔬菜」！ 他愣：怎麼料理 老饕曝秘訣
美式大賣場「好市多」近年來吸引不少消費者，其商品種類琳瑯滿目，且價格經濟實惠，因而深受民眾喜愛。近日，就有網友在逛好市多時，發現了澳洲的「巨大蔬菜」，卻不知道該怎麼料理，於是發文尋求解答，貼文一出，也引起網友熱烈討論。
編輯中心/綜合報導
2021-07-22 11:26:47
原PO在《Costco好市多 商品經驗老實說》表示，自己在逛好市多時，發現了不常見的蔬菜「澳洲大蔥」，上頭僅用英文標示著「蔥」，而這款「澳洲大蔥」還比一般在市場上見到的台灣蔥大上許多，這讓他好奇問「有人會料理嗎？」
貼文曝光後，網友也紛紛回應，「我還以為是冰棒」、「我以為是茭白筍」、「好巨！是跟大蔥鴨買的嗎」、「買回來我兒子又要把自己當大蔥鴨了」、「拿來配烤鴨，包得住嗎哈哈」、「哪裡不常見...直接生吃」、「拿來打小孩很實用哈哈哈」、「這個..不是拿來甩的嗎」、「在澳洲、紐西蘭的時候會買來煮，味道沒有台灣的蔥這麼濃，比較像蒜仔」。
另外，也有不少人分享自己的做法，「我在澳洲都煮味噌湯 ，等到煮的差不多，在放一大把，很甜很好吃」、「吃過用烤的方式，剝除外層燒焦部分，內層很嫩甜又多汁」、「切小片，慢慢炒軟，起鍋前調味、加鮮奶油，超棒」、「直接炒來吃！好吃！或切大段，直接當火鍋配菜，湯頭好好喝」、「我把它當蒜苗用，因為澳洲沒有蒜苗這種東西，斜切成片炒肉也好吃」。（編輯：許智超）